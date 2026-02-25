El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, encabezará la apertura del Período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante. El acto se realizará el miércoles 4 de marzo, desde las 20:00 horas, en el Centro Cultural ‘La Estación’ (Jorge Heinze 520).

En caso de lluvia, la ceremonia será trasladada al Salón Municipal, ubicado en 25 de Mayo 943.

Informe de gestión

Durante la sesión, el único punto del Orden del Día será el informe de gestión que presentará el Presidente Municipal, tal como lo establece el Artículo 108°, inciso h), de la Ley Nº 10.027 y su modificatoria Ley Nº 10.082, correspondiente a la Ley Orgánica de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos.

De esta manera quedará formalmente inaugurado el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante local, marcando el inicio de un nuevo ciclo de trabajo parlamentario en la ciudad.

Composición del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Crespo está presidido por Jacinta Eberle, acompañada por el secretario legislativo Carlos Holzheuer.

El cuerpo está integrado por los concejales del Frente Crespo Nos Une – Juntos por Entre Ríos: Beltrán Cepeda, Glenda Kihn, Valeria Torresín, Juana Gómez, Aníbal Lanz, José Cena y Sebastián Ramírez.

Por el bloque Crespo en Marcha – Más por Entre Ríos lo conforman Luciano Recca, Silvia Ledesma, Juan Pablo Motta y Nancy Eichhorn.

La apertura de sesiones constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político local, en el que el Ejecutivo municipal expone el balance de gestión y los principales lineamientos para el año en curso.