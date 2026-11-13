El escándalo político y financiero que atraviesa Paraguay volvió a poner en discusión la calidad de las instituciones y los mecanismos de control en América Latina. Las relaciones entre el poder político y los intereses empresariales, la supervisión de las entidades financieras y la transparencia en la administración pública forman parte de un debate que también alcanza a la Argentina.

Marcelo Bermolén, abogado especialista en transparencia y acceso a la información pública, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, sostuvo que la crisis paraguaya no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una expresión de problemas institucionales extendidos en la región.

“Las reglas se ponen a prueba cuando aplicarlas incomoda a quienes tienen poder. Eso es lo que tienen en común una supervisión bancaria, un control fronterizo y una reforma electoral”, afirmó.

En su análisis, el especialista señaló que la corrupción constituye un problema estructural y sistémico. Según explicó, no alcanza con identificar responsabilidades individuales: también es necesario revisar el funcionamiento de las instituciones y la capacidad de los organismos para prevenir irregularidades.

Controles que llegan tarde

Al referirse a la crisis financiera paraguaya, Bermolén cuestionó la capacidad de los mecanismos de supervisión para advertir a tiempo el crecimiento de una entidad bancaria y los riesgos asociados a su funcionamiento.

“Llegaron tarde los controles, fallaron las instituciones”, expresó. En ese sentido, consideró que la intervención del Congreso una vez desatada la crisis demuestra que el sistema pudo reaccionar, pero que el desafío central está en actuar antes de que se produzcan los daños.

El especialista también puso el foco en los posibles conflictos de intereses derivados de la participación de funcionarios y autoridades financieras en estructuras vinculadas con la entidad cuestionada.

“Cuando los empresarios llegan al poder se necesita una ética profundizada”, sostuvo. Para Bermolén, los conflictos de intereses deben gestionarse antes de que se adopten decisiones: declarar los vínculos, apartarse cuando corresponda y dejar constancia de quién intervino y cuáles fueron los fundamentos.

En ese marco, planteó interrogantes sobre los controles aplicados mientras el Estado paraguayo colocaba fondos públicos y previsionales en la entidad financiera.

Transparencia y vínculos personales

Bermolén consideró que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios no siempre alcanzan para conocer todos los posibles conflictos de intereses. También resulta necesario identificar relaciones profesionales, comerciales o personales que puedan influir en decisiones públicas.

La amistad o una relación laboral anterior no constituyen, por sí mismas, una irregularidad. Sin embargo, adquieren otra dimensión cuando una persona del entorno de un funcionario obtiene un contrato, una autorización o un trato excepcional por parte del Estado.

Para el director del Observatorio de Calidad Institucional, la transparencia debe funcionar como una herramienta preventiva y no limitarse a reaccionar cuando una irregularidad ya tomó estado público.

“La corrupción cambia de formas, pero lamentablemente cuando no hay controles va buscando grietas, se mete y se perpetúa”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que un organismo demuestra su independencia cuando puede investigar, solicitar información o revisar decisiones incluso si eso implica incomodar a funcionarios que permanecen en el ejercicio del poder.

También señaló que los problemas se vuelven sistémicos cuando los cambios de gobierno no modifican las condiciones que permiten tomar decisiones sin rendir cuentas.

La Argentina y los interrogantes sobre Paraguay

En su análisis, Bermolén también se refirió a las denuncias del senador paraguayo Eduardo Nakayama, quien pidió colaboración para esclarecer un vuelo que, según su presentación, habría llegado a Buenos Aires el día de la destitución de Santiago Peña.

El supuesto traslado de dinero o documentación todavía está pendiente de corroboración. El especialista consideró que los organismos argentinos deben estar en condiciones de explicar qué controles aplicaron y aportar a la Justicia los registros que correspondan.

En ese contexto, mencionó el antecedente del paso por la Argentina de Flávio Bolsonaro, que sí fue confirmado, y sostuvo que las afinidades políticas entre dirigentes no deben determinar qué hechos se documentan ni con quién se coopera.

Sobre las consecuencias económicas del escándalo paraguayo, estimó que el impacto financiero directo sobre la Argentina podría ser limitado, aunque advirtió que la crisis puede afectar la percepción de estabilidad institucional de Paraguay, presentado hasta ahora como un destino atractivo para inversiones argentinas.

A su entender, la confianza de los inversores también se pone a prueba cuando aparecen problemas: quienes ahorraron o colocaron fondos necesitan saber cuánto podrán recuperar, en qué plazo y quién debe responder por las decisiones que comprometieron su dinero.

Brasil y el movimiento del escenario político

Bermolén también analizó el resultado electoral de Brasil y lo vinculó con los cambios en las preferencias de los votantes frente a distintas propuestas ideológicas.

“Yo creo que es un péndulo. En algún momento se inclina hacia la izquierda, en otro momento se había inclinado a la derecha. Creo que el péndulo está volviendo”, afirmó.

No obstante, señaló que el resultado electoral es apenas una parte del proceso institucional. Después de los comicios, explicó, quienes pierden deben reconocer el resultado y quienes ganan tienen la responsabilidad de preservar las reglas que hicieron posible la elección, incluso cuando esas mismas reglas protegen a sus adversarios.

Milei y el antecedente del gobierno de Macri

Al evaluar las perspectivas políticas del presidente Javier Milei, Bermolén encontró similitudes entre la experiencia actual y la gestión de Mauricio Macri, especialmente en las expectativas iniciales, el desempeño electoral y el posterior desgaste de gobierno.

“Me parece que la experiencia que estamos transitando los argentinos se parece más a la de Mauricio Macri”, expresó.

Según su mirada, un triunfo en una elección de medio término puede otorgar respaldo político, pero no garantiza el acompañamiento ciudadano en los comicios siguientes. La evolución de la economía y la evaluación de la gestión vuelven a ocupar un lugar central cuando los votantes deben decidir.

También cuestionó los intentos de modificar las condiciones de competencia electoral en beneficio del oficialismo. “Quitarle a los otros lo que yo tuve no parece ser el mejor camino”, señaló.

Finalmente, el especialista sostuvo que no debe subestimarse la capacidad de decisión de la ciudadanía argentina frente a una eventual pérdida de confianza en el Gobierno.

“Yo no subestimo a la ciudadanía argentina. Los argentinos están bastante atentos y, en caso de disolución, de pérdida de confianza o de visualizar que las cosas no están por el camino adecuado, deciden cambiar. Y me parece que está bien que lo hagan”, concluyó.

Para Bermolén, la calidad institucional también se mide por la posibilidad de que la sociedad cuente con información suficiente para evaluar a sus gobernantes y elegir entre alternativas reales. Un sistema de controles independiente, transparente y capaz de actuar a tiempo resulta, en ese sentido, una condición central para sostener la confianza pública.