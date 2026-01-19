Entre los cambios más relevantes, se estableció que la vigencia de las marcas y señales se extienda de cinco a diez años, con posibilidad de renovación por períodos sucesivos iguales. Además, una vez vencido ese plazo, el diseño no podrá ser otorgado a terceros durante cincuenta años, ampliando de manera sustancial la protección respecto del esquema anterior. La normativa también ratifica la transferencia por parte del titular y la transmisión hereditaria, consolidando la continuidad del derecho y su valor patrimonial.

Respaldo al sector agropecuario

Las modificaciones fueron impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio como respuesta a planteos realizados por el sector agropecuario y se elaboraron de forma conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que “extender los plazos de vigencia y proteger el diseño de las marcas es reconocer el valor productivo, económico y también identitario que tienen para la ganadería entrerriana”, y subrayó que se trata de una decisión construida a partir del diálogo permanente con los productores.

Por su parte, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, señaló que “son cambios relevantes, surgidos del intercambio con el sector, en línea con la determinación del gobernador de consolidar un esquema fiscal más previsible y equilibrado”.

Modernización y simplificación de trámites

Durante 2025, ATER avanzó en la modernización de sus sistemas informáticos, lo que permitió digitalizar de manera integral los trámites vinculados a marcas y señales. De esta forma, los productores pueden realizar altas, modificaciones y gestiones asociadas de manera remota desde distintos puntos de la provincia.

“Este trabajo, desarrollado con equipos técnicos propios, nos permite contar hoy con un sistema más ágil y accesible, que acompaña las modificaciones normativas y mejora la relación del productor con el Estado”, indicó Korell.

Las modificaciones al régimen de marcas y señales se suman a otras medidas adoptadas por el Gobierno provincial, como la eliminación de más de 100 tasas de alcance general —que incluyó la supresión de los cargos aplicables al registro de marcas y señales— y la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), que unificó y agilizó el movimiento de hacienda en todo el territorio entrerriano.