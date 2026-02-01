El ex campeón mundial del boxeo Sergio "Maravilla" Martínez, destacada figura del box que desarrolló su carrera en Europa, conocido y reconocido por sus títulos mundiales, visitó las Siete Colinas.

En la tarde del día miércoles 28 de enero, invitado por Andrea Pérez Simondini, brindó una charla motivacional a niños, en la capilla San Benito del Quinto Cuartel; donde expuso su experiencia de vida e invitó a los presentes a no doblegarse ante los avatares de la vida, sino por el contrario enfrentarlos y luchar por la superación personal en todos los aspectos de la vida.

Sergio "Maravilla" Martínez (Boxeo)

Carrera:

Ex campeón mundial indiscutido de peso mediano (CMB, OMB, The Ring), con un récord impresionante y considerado uno de los mejores boxeadores de su generación.

Estilo:

Boxeo vistoso, inteligente y zurdo, que lo convirtió en un ídolo popular.

Legado:

Ganó títulos importantes, incluyendo el peso superwelter y mediano, y fue reconocido con múltiples premios y distinciones.

Un antes y un después

“En mi vida tengo un antes y un después de haber ido al programa Animales Sueltos”, dice siempre que puede exteriorizarlo el pugilista. Y claramente así es, ya que, siendo Martínez un deportista prácticamente desconocido en su país, en aquella entrevista, realizada por Alejandro Fantino en el canal América, contó detalladamente todo el arduo camino de vida recorrido hasta obtener el título mundial de boxeo. Allí los argentinos aficionados al deporte de los puños lo descubrieron y quedaron sorprendidos por su personalidad, muy distante de las que conocíamos en el mundo del ring.

Inteligente, culto, cultor también de la vida sana, siempre destaca la importancia que tuvo en su vida la entrevista realizada, la que no sólo le agregó popularidad en el país a su reconocido profesionalismo, sino que habló a corazón abierto, con sincera humildad.

“No hay nada imposible, todo se puede lograr dando todo. En mi vida tengo un antes y un después de haber ido a ese programa”, suele comentar Maravilla.