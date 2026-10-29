Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) 2026. La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre, desde las 17, con organización de la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, y el acompañamiento de los sectores público y privado.

El punto de largada y llegada estará ubicado sobre el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, frente al predio ferial de la fiesta. Los participantes podrán elegir entre dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros, con inscripción previa, y un recorrido recreativo de 5 kilómetros que también podrá realizarse como caminata familiar, sin necesidad de anotarse.

Al finalizar, los participantes tendrán a disposición espacios de hidratación, licuados proteicos, merienda saludable y servicios de masaje y kinesiología.

Dos recorridos para participar

La propuesta está pensada tanto para corredores que buscan competir como para quienes desean realizar actividad física de manera recreativa.

10 kilómetros competitivos: requiere inscripción y está destinada a personas mayores de 17 años. Contará con cronometraje mediante chips, puestos de hidratación, entrega de frutas en la llegada y medallas finisher para quienes completen el recorrido y entreguen su número y chip.

5 kilómetros recreativos: es una alternativa para caminar, trotar o participar en familia. No requiere inscripción.

Ambos circuitos atravesarán distintos barrios y calles de Crespo, con largada y llegada en el acceso Alfonsín.

Inscripción, costos y entrega de kits

Para la prueba competitiva de 10 kilómetros, la inscripción tiene un costo de $35.000. Los corredores podrán realizar el trámite y el pago de manera online o presencial el sábado 31 de octubre, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La entrega de kits y números se realizará ese mismo día, entre las 14 y las 16:30, en el pabellón. En ese horario también se recibirán inscripciones de quienes todavía no se hayan anotado.

Se entregarán remeras a los primeros 200 participantes con inscripción paga. Quienes solamente se preinscriban, pero no abonen el importe, no serán incluidos en ese cupo.

Los grupos de running y gimnasios tendrán una inscripción liberada por cada 10 corredores anotados. Para gestionar este beneficio, deberán comunicarse al teléfono 3434 76-9503.

Premios en efectivo y categorías

La organización dispuso premios en efectivo para la clasificación general y para la clasificación local de los 10 kilómetros, con montos iguales para las ramas femenina y masculina. Los premios no son acumulativos.

Clasificación general

Puesto Premio 1.º $260.000 2.º $190.000 3.º $160.000 4.º $120.000 5.º $80.000

Clasificación general local

Puesto Premio 1.º $180.000 2.º $130.000 3.º $90.000 4.º $70.000 5.º $60.000 6.º $50.000 7.º $45.000 8.º $40.000 9.º $35.000 10.º $30.000

Además, habrá medallas para los tres primeros puestos de cada categoría y medallas finisher para quienes completen la prueba.

Las categorías, tanto para mujeres como para varones, serán:

17 a 19 años.

20 a 24 años.

25 a 29 años.

30 a 34 años.

35 a 39 años.

40 a 44 años.

45 a 49 años.

50 a 54 años.

55 a 59 años.

60 a 64 años.

65 años en adelante.

Personas con discapacidad.

Puntos de aliento para acompañar a los corredores

Bajo la consigna “Salí a la vereda y alentá a los corredores”, el municipio invitó a los vecinos a acompañar la carrera desde distintos sectores de la ciudad.

Como en ediciones anteriores, habrá espacios especiales para sumar música, color y entretenimiento al paso de los participantes. Los puntos de aliento estarán ubicados en:

Misiones y 9 de Julio: ritmos latinos.

ritmos latinos. Plaza Héroes de Malvinas: batucada.

batucada. Plaza de las Américas: Teatro Cazafantasmas.

Teatro Cazafantasmas. Acceso Libertad: muñecos inflables.

muñecos inflables. 9 de Julio y Entre Ríos: música alemana.

música alemana. Torreones del pórtico: punto de acompañamiento a los corredores.

La invitación también está dirigida a los vecinos de las calles comprendidas en los recorridos, para que salgan a las veredas y alienten a quienes participen.

La maratón será una de las actividades previas a la Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrollará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Cortes de tránsito y recomendaciones

Para garantizar la seguridad de los participantes y del público, se implementarán operativos de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Los principales cortes previstos son:

Ruta Nacional 12 y acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín: el ingreso a la ciudad estará interrumpido aproximadamente entre las 13:30 y las 19:30.

el ingreso a la ciudad estará interrumpido aproximadamente entre las 13:30 y las 19:30. Ruta Nacional 12 y acceso Libertad: el ingreso estará cortado aproximadamente entre las 17:30 y las 18:30.

Además, inspectores de tránsito, agentes de la Guardia Urbana Municipal y voluntarios realizarán cortes periódicos en distintos sectores de los circuitos de 5 y 10 kilómetros, a medida que avance la carrera.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal y prever posibles demoras.

El Parque del Centenario estará habilitado para estacionamiento. En cambio, estará prohibido estacionar sobre calle De las Azucenas, entre el acceso Alfonsín y Kaehler.

El recorrido de los 10 kilómetros

La largada y llegada estarán ubicadas en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. El circuito continuará por las siguientes calles:

Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, Libertad, Hermandad, Santiago del Estero, Libertad, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, pasaje Echagüe, avenida Belgrano, Alem, avenida Independencia, avenida Los Constituyentes, Urquiza, Roque Sáenz Peña, San Martín, avenida Independencia, avenida Esteban Pesante, Entre Ríos, San Arnoldo Janssen, Misiones y acceso Alfonsín, pasando por el pórtico antes de regresar al punto de partida.

El recorrido de los 5 kilómetros

La modalidad recreativa también comenzará y finalizará en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín.

El trayecto comprende las calles Misiones, Luis Kaehler, Entre Ríos, avenida Libertad —con ida y vuelta y retorno en la intersección con Córdoba—, Los Reseros, Carbó, Blas Parera, Rocamora, Berutti, Entre Ríos, 9 de Julio y acceso Alfonsín, pasando por el pórtico hasta llegar nuevamente al punto de partida.

Con propuestas competitivas y recreativas, la maratón volverá a reunir a deportistas, familias y vecinos en una jornada que combina actividad física, participación comunitaria y la previa de una de las principales celebraciones de Crespo.