Maratón de la Avicultura: Crespo se prepara para vivir una gran jornada de deporte, música y gastronomía
El sábado 1º de noviembre se realizará la Maratón de la Avicultura 2025, con propuestas para toda la familia. Habrá competencia deportiva, espectáculos gratuitos en el Anfiteatro del Lago y una variada oferta gastronómica local.
El próximo sábado 1º de noviembre, la ciudad de Crespo vivirá una gran celebración con una propuesta que combina deporte, música y gastronomía en un solo evento: la Maratón de la Avicultura 2025. Bajo el lema “¡Viví Crespo!”, la invitación es a disfrutar en familia o con amigos de una jornada pensada para encontrarse y compartir al aire libre.
El epicentro de las actividades será el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el Acceso Presidente Alfonsín, donde se concentrarán los espectáculos y el cierre musical a cargo de “El Brujo” Ezequiel.
La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento del sector público y privado, que nuevamente se unen para ofrecer una experiencia integral para toda la comunidad.
DEPORTE
A las 18:00 horas se dará inicio a una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, que contará con dos modalidades:
- 10 kilómetros competitivos, con inscripción previa, una bolsa de $2.000.000 en premios, además de remeras, trofeos y medallas finish.
- 5 kilómetros aeróbicos y caminata familiar, de participación libre y gratuita, ideal para quienes deseen disfrutar del recorrido sin competir.
Los circuitos atravesarán distintas calles y barrios de la ciudad, ofreciendo un paseo urbano que combina actividad física, encuentro y espíritu deportivo.
MÚSICA
Desde las 19:00, el Anfiteatro del Lago se transformará en un escenario de fiesta con una variada grilla artística que reunirá a talentos locales, zonales y nacionales.
El público podrá disfrutar de las actuaciones de:
- Tiana y Los Chamameceros
- Grupo Tentación
- Te Re Suena
- Pregúntale Aquel
- Y el gran cierre con El Brujo Ezequiel, que promete hacer bailar a todos con su energía y carisma.
La actividad será gratuita y abierta a todo público, invitando a disfrutar de la música y la alegría que caracterizan a la ciudad.
GASTRONOMÍA
La propuesta se completa con una exquisita oferta gastronómica a cargo de los clubes locales Sarmiento, Cultural, Unión y Ferroviario, que trabajarán en conjunto para ofrecer diversos menús y platos típicos. Los visitantes podrán degustar comidas regionales, bebidas frescas y postres, acompañados por el mejor ambiente al aire libre.