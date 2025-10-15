El próximo sábado 1º de noviembre, la ciudad de Crespo vivirá una gran celebración con una propuesta que combina deporte, música y gastronomía en un solo evento: la Maratón de la Avicultura 2025. Bajo el lema “¡Viví Crespo!”, la invitación es a disfrutar en familia o con amigos de una jornada pensada para encontrarse y compartir al aire libre.

El epicentro de las actividades será el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el Acceso Presidente Alfonsín, donde se concentrarán los espectáculos y el cierre musical a cargo de “El Brujo” Ezequiel.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento del sector público y privado, que nuevamente se unen para ofrecer una experiencia integral para toda la comunidad.

DEPORTE

A las 18:00 horas se dará inicio a una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, que contará con dos modalidades:

10 kilómetros competitivos , con inscripción previa, una bolsa de $2.000.000 en premios , además de remeras, trofeos y medallas finish .

, con inscripción previa, una bolsa de , además de . 5 kilómetros aeróbicos y caminata familiar, de participación libre y gratuita, ideal para quienes deseen disfrutar del recorrido sin competir.

Los circuitos atravesarán distintas calles y barrios de la ciudad, ofreciendo un paseo urbano que combina actividad física, encuentro y espíritu deportivo.

MÚSICA

Desde las 19:00, el Anfiteatro del Lago se transformará en un escenario de fiesta con una variada grilla artística que reunirá a talentos locales, zonales y nacionales.

El público podrá disfrutar de las actuaciones de:

Tiana y Los Chamameceros

Grupo Tentación

Te Re Suena

Pregúntale Aquel

Y el gran cierre con El Brujo Ezequiel, que promete hacer bailar a todos con su energía y carisma.

La actividad será gratuita y abierta a todo público, invitando a disfrutar de la música y la alegría que caracterizan a la ciudad.

GASTRONOMÍA

La propuesta se completa con una exquisita oferta gastronómica a cargo de los clubes locales Sarmiento, Cultural, Unión y Ferroviario, que trabajarán en conjunto para ofrecer diversos menús y platos típicos. Los visitantes podrán degustar comidas regionales, bebidas frescas y postres, acompañados por el mejor ambiente al aire libre.