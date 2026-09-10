Crespo ya se prepara para una nueva edición de la Maratón de la Avicultura, una propuesta deportiva que cada año acompaña la agenda de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

La edición 2026 se disputará el sábado 31 de octubre desde las 17:30, con largada y llegada en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en la zona del Parque del Lago.

La competencia ofrecerá dos alternativas: 10 kilómetros competitivos, con inscripción previa, y 5 kilómetros participativos, destinados a quienes quieran correr de manera recreativa, realizar una actividad aeróbica o sumarse a una caminata familiar.

Todos los participantes que completen cualquiera de las dos pruebas recibirán medalla finisher.

Dos circuitos para participar

La propuesta fue pensada para reunir tanto a corredores que buscan competir como a familias y aficionados que quieran disfrutar de una jornada deportiva.

Los 10K competitivos se desarrollarán sobre un circuito urbano que recorrerá distintos barrios de Crespo y tendrán cronometraje mediante sistema de chips.

Los 5K participativos, en tanto, no requieren inscripción y estarán abiertos a quienes quieran realizar el recorrido a su propio ritmo.

Durante la prueba habrá cuatro puestos de hidratación y, al llegar a la meta, se entregarán frutas a los participantes.

Cuánto cuesta inscribirse a los 10K

Para participar de los 10 kilómetros competitivos es necesario ser mayor de 17 años.

El valor de la inscripción será:

$30.000 hasta las 00:00 del viernes 16 de octubre.

hasta las 00:00 del viernes 16 de octubre. $35.000 desde el sábado 17 de octubre y hasta el día de la competencia.

La inscripción y el pago podrán realizarse de manera online.

Además, habrá una modalidad especial para grupos de running y gimnasios: un corredor liberado cada 10 inscriptos. Para gestionar este beneficio se deberá contactar al 54 9 3434 76-9503.

Inscripción a los 10K competitivos

Remeras para los primeros 200 corredores

La organización entregará remeras a los primeros 200 inscriptos que hayan abonado la inscripción.

Un dato importante es que la preinscripción, sin el pago correspondiente, no permite ingresar en el conteo de esos 200 lugares.

También se habilitará la inscripción presencial únicamente el sábado 31 de octubre, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Ese mismo día se realizarán las acreditaciones personales entre las 14:00 y las 16:00.

Premios en efectivo para los 10K

La competencia tendrá premios económicos para la clasificación general y para los corredores locales. Los premios son no acumulativos y el monto será igual para las clasificaciones de mujeres y varones.

Clasificación general

Puesto Premio 1° $260.000 2° $190.000 3° $160.000 4° $120.000 5° $80.000

Clasificación general local

Puesto Premio 1° $180.000 2° $130.000 3° $90.000 4° $70.000 5° $60.000 6° $50.000 7° $45.000 8° $40.000 9° $35.000 10° $30.000

Además, habrá medallas para los tres primeros de cada categoría.

Categorías de la competencia

Los 10 kilómetros estarán divididos por edades, tanto para mujeres como para varones:

17 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 años en adelante

Personas con discapacidad

El cronometraje estará a cargo de Cronomet, mediante sistema de chips.

La antesala de la Fiesta Nacional de la Avicultura

La Maratón de la Avicultura funcionará como una de las actividades previas a la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrollará el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026 en el Predio Ferial ubicado en la zona del acceso norte de Crespo.

La organización está a cargo de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, con el acompañamiento de sectores privados y públicos en carácter de patrocinadores.