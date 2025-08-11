Paraná cuenta desde hace dos décadas con un referente indiscutido en hotelería: Maran Suites & Towers, que este 2025 celebra sus 20 años combinando confort, elegancia y un servicio personalizado pensado tanto para el viajero corporativo como para el turista que busca descubrir los atractivos de la ciudad.

El proyecto nació a comienzos del nuevo milenio como una apuesta ambiciosa de una empresa local que vio el potencial turístico de la capital entrerriana. Ubicado frente al Parque Urquiza y con vistas privilegiadas al río Paraná, el hotel ofrecía desde sus inicios tres tipos de habitaciones adaptadas a distintos perfiles de viajeros, además de un restaurante gourmet que elevó el nivel gastronómico de la ciudad.

Crecimiento y diversificación

A lo largo de los años, Maran incorporó nuevas propuestas y servicios. La apertura del SPA, la renovación de espacios comunes y la inauguración en 2010 de un moderno Centro de Convenciones lo consolidaron como sede habitual de congresos, eventos profesionales, celebraciones sociales y competencias deportivas.

En 2020, adaptándose a los cambios en las formas de trabajar y viajar, sumó Paraná CoWorking, un espacio flexible diseñado para nómades digitales, emprendedores y visitantes que buscan combinar descanso con productividad.

Identidad litoraleña

Uno de los diferenciales de Maran es su conexión con el entorno: la inspiración del río, la calidez del equipo humano y la integración de la gastronomía regional forman parte de su sello distintivo. “Nos hemos esforzado en enaltecer lo local y sumar valor a cada experiencia del huésped”, expresaron desde la empresa.

Desafíos y proyección

En estas dos décadas, la firma atravesó retos como la pandemia, la inestabilidad económica y cambios en los hábitos de viaje, pero siempre mantuvo como eje el bienestar del huésped y la mejora continua.

En este aniversario, desde Maran Suites & Towers reafirmaron su compromiso con Paraná: “Seguimos creyendo que nuestra ciudad merece un servicio hotelero de excelencia, y trabajamos cada día para brindar una experiencia memorable. Este aniversario es de nuestros huéspedes, comensales, clientes, personal, proveedores, familias, amigos y de todas las personas que han sido parte de esta historia”.