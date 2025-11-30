La politóloga Mara Pegoraro, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), disertó en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical sobre los desafíos que enfrentan los partidos políticos en el contexto nacional, en un escenario dominado por la inteligencia artificial, la tecno-comunicación y la transformación acelerada del ecosistema mediático.

Durante su exposición, Pegoraro advirtió que la principal discusión dentro de las fuerzas políticas tradicionales no debe centrarse en la adopción de nuevas plataformas, sino en la calidad del contenido y la credibilidad de quienes lo transmiten.

Un ecosistema mediático fragmentado y sin tiempo

La politóloga explicó que el nuevo sistema de medios —que involucra redes sociales, televisión, radio y portales digitales— rompió para siempre la lógica de comunicación unidireccional. Hoy la información es atemporal, se distribuye en simultáneo por múltiples canales y se dirige a públicos diversos.

“Ya no existe el ciclo de noticias de 24 horas”, señaló, porque una noticia considerada vieja puede reactivarse en cualquier momento dentro de las dinámicas digitales.

Pegoraro llamó la atención sobre la fascinación que generan las nuevas tecnologías: “El desafío no es la herramienta, sino qué se dice, a quién y con qué propósito”. Para ejemplificarlo, utilizó el caso del presidente Javier Milei, cuya presencia digital se sostuvo principalmente en la amplificación de miles de horas de exposiciones en televisión, radio y streaming, más que en producir contenido específico para redes sociales.

La velocidad de la IA y la ilusión tecnológica

La experta subrayó que la característica más disruptiva de la inteligencia artificial es la velocidad. A diferencia de hace apenas dos años, las herramientas actuales no requieren gran complejidad operativa para generar resultados potentes, debido a su rápida capacidad de aprendizaje y diversificación.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de reificar la tecnología, es decir, otorgarle un estatus casi divino. Para ello recurrió a una analogía: “Los anteojos inteligentes de Google no son más tecnología que un bastón blanco”. Enfatizó que la tecnología debe ubicarse como solución técnica, no como un fin en sí misma.

Riesgos para la democracia

Pegoraro alertó que el actual ecosistema mediático, diseñado para la satisfacción del usuario, tiende a ofrecer más de lo que el consumidor desea y menos de aquello que rechaza. Esto promueve la confirmación de creencias, también conocida como “ingeniería del consentimiento”.

“Es la antítesis de la democracia”, afirmó, ya que el sistema democrático se sostiene en la diversidad, el pluralismo, el disenso y la búsqueda de consensos a partir de diferencias.

Partidos tradicionales: modernización sí, pero con sentido

Consultada sobre la situación del justicialismo, el radicalismo y otras fuerzas históricas, Pegoraro sostuvo que existe un imperativo de modernización, aunque advirtió que el verdadero desafío “no está en cambiar un panfleto por un video de TikTok”, sino en la capacidad de los partidos para expresar lo que la sociedad siente.

Recordó que los partidos nacieron como grandes relatos colectivos, y que hoy la clave pasa por dotar al relato —y especialmente a su enunciador— de verosimilitud y credibilidad.

Ira y miedo: las emociones predominantes

Pegoraro identificó dos emociones que predominan en la sociedad actual: la ira y el miedo. En este marco emocional, afirmó, resulta esencial que “la idea y el pensamiento trasciendan”, porque no es la herramienta —sea una red social, un video o un panfleto— “la que determina si el mensaje llega o no”.

Con esta reflexión, la politóloga cerró su intervención ante dirigentes, afiliados y público presente, dejando planteado el desafío central: repensar la política desde el contenido y la credibilidad, y no desde la fascinación tecnológica.