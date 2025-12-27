El año llega a su fin y, tras meses intensos, muchos argentinos buscan cerrar el calendario con una escapada que permita descansar, celebrar y renovar energías. Agotados, pero con la expectativa que siempre trae el comienzo de un nuevo ciclo, el fin de año se consolida como uno de los momentos preferidos para viajar. En ese contexto, Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y experiencias, reveló cuáles son los destinos más buscados por la comunidad viajera argentina para recibir el Año Nuevo.

Según el relevamiento, Mar del Plata, Florianópolis y Río de Janeiro encabezan el ranking de preferencias. El dato llamativo es que, entre los tres primeros destinos, dos pertenecen a Brasil, lo que confirma el fuerte atractivo que sigue teniendo el país vecino para las celebraciones de fin de año, combinando playas, clima cálido y propuestas festivas.

El listado completo de los destinos más buscados por los argentinos en Booking.com para Año Nuevo está integrado por Mar del Plata, Florianópolis, Río de Janeiro, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Carlos Paz. La diversidad de opciones refleja distintos perfiles de viaje: desde la costa atlántica y los grandes centros urbanos hasta los clásicos destinos turísticos del interior del país.

Si se observa exclusivamente el comportamiento de búsqueda dentro del territorio nacional, Mar del Plata se consolida como el destino más elegido para despedir el año. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires y Villa Carlos Paz, mientras que San Carlos de Bariloche y Villa Gesell completan el ranking de los cinco destinos nacionales más buscados.

Los datos reflejan una tendencia sostenida hacia los destinos tradicionales, tanto dentro como fuera del país, y muestran que, pese al cansancio acumulado del año, el deseo de viajar y celebrar sigue siendo una prioridad para miles de argentinos que buscan comenzar el nuevo año en un entorno distinto.