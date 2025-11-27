Entre los increíbles paisajes marplatenses, la excelencia de la gastronomía y su amplia gama de entretenimiento -solo por mencionar algunos de sus imperdibles- se esconde un tesoro cultural que merece ser descubierto: sus museos y centros culturales.

Cuando el día no invita a ir a la playa o, simplemente, cuando se tienen ganas de hacer algo diferente, se convierten en una excelente opción para disfrutar y sumergirse en la historia, el arte, la ciencia y la arquitectura de Mar del Plata a través de sus museos.

Lo destacable es que hay propuestas muy interesantes y de temáticas tan distintas, que abarcan todos los gustos y edades de los visitantes.

Villa Victoria - Centro Cultural Victoria Ocampo

La que fue la casa de veraneo de la familia de Victoria Ocampo en Mar del Plata es hoy un museo y centro cultural donde se recrea la memoria de la escritora. Recorrer los salones y las distintas dependencias de Villa Victoria es aproximarse a su apasionante vida.

La casa es un bungalow de grandes dimensiones adquirido a una firma inglesa. Otros dos bellos edificios completan el conjunto arquitectónico que domina el parque. Son la casa de los caseros, de estilo francés, y el pabellón de cocheras y dependencias de servicio, de estilo italianizante.

Vale la pena ver algunos de los detalles constructivos de la casa principal como, por ejemplo, en el interior, las paredes de madera, arpillera y cartón, con originales papeles pintados.

Es sede de exposiciones, muestras, cursos, talleres y espectáculos. Además, cada verano se organizan recitales y otros eventos nocturnos al aire libre en un marco espectacular, como es el parque de la casa bajo el cielo estrellado.

El dato: cuenta con un café donde desayunar o merendar con vista a la casa y su increíble parque.

Ubicación: Matheu 1851.

Villa Mitre – Archivo Museo Histórico Municipal Don Roberto T. Barilli

Para quienes estén interesados en descubrir el pasado de la ciudad, este museo es una parada obligatoria, ya que cuenta con fotografías y objetos de época que narran la historia de Mar del Plata, de los marplatenses y de quienes la visitaron a lo largo de las décadas, reflejando los usos, costumbres y actividades de cada época.

La colección fotográfica documenta lugares y momentos del pasado de la ciudad. También atesora planos, cartas topográficas, documentos oficiales y privados de gran valor para investigadores y estudiantes.

El dato: el Archivo Museo Histórico lleva el nombre de Roberto Tomás Barili, periodista, escritor e historiador de Mar del Plata, e impulsor de la colección del mismo, que se nutre también de donaciones particulares.

Ubicación: Lamadrid 3870.

Villa Ortiz Basualdo – Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino

Este museo lleva el nombre del pintor marplatense Juan Carlos Castagnino, por la donación que hizo de más de 130 obras y objetos personales que hoy se exhiben allí. Cuenta con una amplia colección de pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y grabados de artistas argentinos como Benito Quinquela Martín, Raúl Soldi, Antonio Berni, José Alonso, entre muchos más.

El chalet en el que funciona fue construido en 1909, para la familia Ortiz Basualdo y luego ampliado y remodelado en 1919. Esta residencia veraniega constituye uno de los últimos testimonios de la arquitectura pintoresquista de principios del siglo XX en Mar del Plata.

En el primer piso se exhibe una selección del mobiliario y equipamiento original de la residencia en distintos ambientes: el oratorio, las salas de música y de lectura, el comedor principal, el comedor de niños, el office para mozos, tres dormitorios, un hall central con balcón para músicos, un toilette y ascensor.

Este lugar también organiza muestras temporarias de variadas temáticas, cursos y conferencias relacionados con la cultura, y espectáculos musicales.

El dato: en la Villa Ortíz Basualdo funcionó el primer ascensor de Mar del Plata.

Ubicación: Av. Colón 1189.

Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia

El museo expone un valioso material paleontológico, geológico, zoológico y arqueológico, y realiza tareas de investigación científica en paleontología, zoología y entomología.

El primitivo museo se fundó en 1938 con la colección de fósiles extraídos de las barrancas marplatenses por don Lorenzo Scaglia. Se llamó “Museo Regional Histórico y Tradicional de Mar del Plata”. En 1967, ya con el nombre actual, inauguró su edificio de Plaza España.

La colección de paleontología incluye restos petrificados de animales marinos, aves y mamíferos que existieron en esta zona hace millones de años.

El dato: en el acuario se pueden ver hipocampos, integrantes de una de las dos comunidades de esta especie existentes en el país. La otra está en las costas de la Patagonia.

Ubicación: Av. Libertad 3099, Plaza España.

Museo Municipal José Hernández

El Museo funciona en el casco de la desaparecida Estancia Laguna de los Padres. De las construcciones que la integraban, además del edificio principal de ladrillos asentados en barro y revocados a la cal, aún se conservan el galpón de esquila, el bañadero de ganado, y otras dependencias para tareas de campo diversas.

La colección del Museo refleja la historia regional a través de documentos, mapas, vestimenta, objetos, utensilios y enceres de gauchos e indígenas.

El dato: José Hernández, autor de la obra cumbre de la literatura argentina, el “Martín Fierro”, vivió varios años en la estancia.

Ubicación: Ruta 226 Km 12. Camino del Cabildo Indígena y Félix de Ayesa, Laguna de Los Padres.

Casa sobre el Arroyo – Museo Casa del Puente

Esta obra está encuadrada dentro del Movimiento Moderno y es considerada una de las residencias más importantes del siglo XX, que por su originalidad y perfección constructiva es estudiada a nivel mundial.

Fue construida entre los años 1943 y 1945 por el arquitecto Amancio Williams (con colaboración de su esposa, la arquitecta Delfina Gálvez Bunge) como una casa-estudio musical para su padre, el compositor argentino Alberto Williams.

La ubicó sobre un arco que a modo de puente unía las dos orillas del arroyo Las Chacras, que atravesaba el terreno, elevándola a la altura de la copa de los árboles. Al correr la ventana en todo su perímetro permitía integrar el interior al medio natural, quedando envuelta en la sonoridad del agua, las aves y el ambiente.

Constituye una Reserva Ambiental Urbana de 2 hectáreas con más de 200 árboles de 51 especies diferentes, con predominio de robles.

El dato: el espacio que utilizó Amancio Williams para la proyección de la casa era el que más libre de vegetación estaba, ya que no quería derribar la existente.

Ubicación: Quintana 3998.

Museo MAR – Museo de Arte Contemporáneo

Se inauguró hace diez años y está ubicado frente al mar. Sus 4 volúmenes de hormigón recrean los grandes bloques de cuarcita utilizados para la construcción de las escolleras marplatenses.

Fue creado especialmente para exponer arte contemporáneo, siguiendo los parámetros internacionales de la museología.

Cuenta con 3 salas de exposición con dimensiones para alojar obras de gran envergadura, un auditorio, un área de preservación, talleres de restauración, biblioteca, cafetería y tienda.

El dato: en el exterior hay una escultura hecha por Marta Minujín, que representa un lobo marino. Originalmente estaba recubierta de envoltorios de alfajores que el público pudo retirar y canjear por los verdaderos.

Ubicación: Av. Félix U. Camet y López de Gomara.

Para mayor información sobre todos los museos que se mencionan en esta nota ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar