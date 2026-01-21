¿Hay mejor plan que tomarse unos días para descansar y desconectarse de la rutina? Si, ¡hacerlo en Mar del Plata! Su variedad de atractivos naturales, culturales y gastronómicos se suman a sus 47 kilómetros de costa y la convierten en un destino imperdible para vacacionar.

Hay playas para todos los gustos: más céntricas o más alejadas; hacia el norte o hacia el sur; más populosas o más tranquilas. También cambia el tipo de oleaje según cada playa y los servicios que ofrece cada balneario.

Con tantos kilómetros para recorrer, la elección se hace difícil. Todas tienen características diferentes y merecen ser visitadas, por lo que la solución perfecta, ¡es visitar una distinta cada día!

El Norte

Las playas del Norte se extienden desde la zona de La Perla hasta el Ingreso a Parque Camet y se caracterizan por tener espigones en forma de “T” que moderan su oleaje formando pequeñas bahías.

Al estar más alejadas del centro, estas playas suelen ser muy elegidas por las familias que prefieren la tranquilidad. Cuentan con balnearios que brindan servicios de sombra, gastronomía, juegos infantiles, recreación y pileta.

En esta zona es posible disfrutar del sol hasta muy tarde y disfrutar uno de los puntos panorámicos más bellos del norteal llegar a la intersección de la costa con la Avenida Constitución.

La Perla

El complejo de playas de La Perla es un clásico de la ciudad. Incluye balnearios unidos por pasarelas en diferentes niveles, que contienen una muy variada oferta de servicios: bares, alquiler de carpas y sombrillas, comercios, piletas y recreación para chicos, entre otras cosas.

Son playas extensas y el oleaje presenta una pendiente pronunciada. Por eso, con dar solamente unos pasos al ingresar al mar se puede nadar cómodamente.

Centro

Las tradicionales playas Punta Iglesia, Bristol, Popular, Las Toscas y Torreón del Monje son parte de laclásica postal marplatense y las más elegidas por su proximidad a la principal zona hotelera y gastronómica de la ciudad.

Se caracterizan por su gran extensión, con un suave declive y un oleaje tranquilo que permite disfrutar a pleno de un día de playa.

Las playas del centro se ubican frente a los edificios emblemas de la ciudad: el Complejo Casino–Hotel Provincial con las extensas veredas de la Rambla y el monumento a los Lobos Marinos.

Varese y Cabo Corrientes

Con su arena fina, sin declive y oleaje suave, Varese es una hermosa bahía protegida por dos escolleras. Se extiende desde el Torreón del Monje hasta Cabo Corrientes, punto más saliente de la costa argentina.

En el extremo Sur de esta pequeña bahía hay una bajada náutica para los amantes de los deportes acuáticos. Esta es una de las playas ideales para tomar clases de surf y stand up paddle (SUP).

Cuenta con amplio sector público y de balnearios que brindan servicios de sombra, pileta, gastronomía, Y actividades recreativas.

Playa Grande

Playa Grande se destaca por reunir tanto a familias, como a grupos de jóvenes. Está conformada por exclusivos balnearios que brindan servicios de sombra, restaurantes, confiterías, comercios, pileta y actividades recreativas.

Por sus olas, Playa Grande es una de las preferidas por los surfistas y también otra de las playas en las que es posible tomar clases de surf.

El edificio del extremo norte es el complejo gastronómico-cultural La Normandina y por la noche cuenta con boliches bailables frente al mar, elegidos por turistas y marplatenses durante todo el año.

Punta Mogotes

Estas amplísimas playas conforman una bahía de 4 kilómetros de extensión. Quién elija visitarlas va a notar su gran extensión y la variedad de servicios que ofrecen sus 24 balnearios: alquiler de sombrillas y carpas, amplios estacionamientos, restaurantes, bares, canchas y piletas.

Enfrente del complejo, el barrio Punta Mogotes ofrece alojamiento de diferentes categorías para quienes prefieren alejarse del centro.

La bahía culmina al sur en Punta Cantera, playa también conocida como Waikiki, lugar muy elegido por surfistas y kayakistas.

Playas del sur

Pasando el Faro, hacia el sur, se erige un sector de balnearios privados, paradores y edificaciones muy modernas. Desde las que están rodeadas por bosques de pinos -en la zona de Alfar-; las más pequeñas situadas al pie de los acantilados, hasta la única playa naturista de Mar del Plata -al sur de Chapadmalal-, todas tienen su encanto.

Estas playas se destacan por su tranquilidad y extensión, que permiten hacer largas caminatas a lo largo de la costa para disfrutar del atardecer a orillas del mar.

Aquí es posible hacer surf y windsurf, disfrutar de la gastronomía, bailar hasta el amanecer en los paradores y afters y disfrutar de recitales. Por esto, son las playas más elegidas por los más jóvenes.

Playas Accesibles

Cada día más lugares turísticos toman conciencia de la importancia de la accesibilidad y Mar del Plata es uno de ellos, por eso, adhiere a las Directrices de Accesibilidad del Ministerio de Turismo de la Nación.

Esto es algo que se ve reflejado en la accesibilidad de las playas ya que hay muchas de ellas que cuentan, por ejemplo, con sillas anfibias para que las personas con discapacidad motriz puedan disfrutar del mar. También hay balnearios que cuentan con bajada pública accesible y carpas accesibles, entre otros servicios.

Para saber cuáles son las playas accesibles ingresá a https://www.turismomardelplata.gob.ar/accesible/

Familiares

Si bien en todas las playas vas a encontrar la infraestructura necesaria para que los más chiquitos se diviertan, hay algunas que se caracterizan por tener más cantidad de actividades recreativas, juegos, piletas y amplios sectores de arena para correr e improvisar castillos.

Las playas comprendidas en La Perla y el Norte, son algunas de las que cuentan con juegos, piletas y canchas de vóley. Si preferís irte al sur, otra opción son las de Playa Grande, súper extensas, y las de Punta Mogotes, que cuentan con muchos servicios.

En todas están aseguradas unas vacaciones espectaculares en familia mientras los chicos juegan y se entretienen.