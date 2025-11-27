La temporada teatral 2026 de Mar del Plata quedó oficialmente presentada este miércoles 26 de noviembre durante un multitudinario encuentro realizado en La Stampa, que reunió a los elencos y figuras que protagonizarán la cartelera de los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Mar del Plata y Neptuno. Con la presencia de algunos de los artistas más reconocidos del espectáculo nacional, el evento marcó el puntapié inicial de lo que promete ser uno de los veranos más fuertes de la última década.

Entre los protagonistas que participaron de la presentación estuvieron Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Agustín “Rada” Aristarán, Flor Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nico Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Natacha Córdoba, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht, quienes dialogaron con los medios y compartieron detalles de sus próximos espectáculos.

Rottemberg: “Los Precios Amigables llegaron para quedarse”

El empresario teatral Carlos Rottemberg, referente indiscutido del verano marplatense, fue el encargado de dar inicio a la presentación con un mensaje que volvió a poner el foco en el acceso del público a las salas.

“Anunciamos hace tres años los Precios Amigables, una marca registrada que garantiza a todo el público nacional la posibilidad de acceder a nuestras obras con un valor que permita ampliar la masa crítica de espectadores. Vamos a contar con una entrada garantizada hasta el final de la temporada, en un sector de la platea en todos nuestros teatros, de $35.000, válida para todas las formas de pago”, afirmó.

Rottemberg subrayó que esta política se fortaleció por dos razones fundamentales:

“Gracias a los artistas, que son parte indivisible de cada entrada que el público compra y que sin ellos no se podría hacer, y gracias a la prensa nacional, que se ocupó de informar a todo el país la propuesta, dando certezas sobre la oferta que se presentaba”.

Foto tradicional y expectativas en alza

Como cada año, los elencos realizaron la clásica foto junto a Rottemberg con los pulgares en alto, gesto que ya es sello del productor y símbolo del optimismo con el que se encara cada temporada. La postal grupal reunió a figuras de múltiples géneros, desde el teatro musical y la comedia hasta dramas contemporáneos y propuestas experimentales.

La presentación confirma que el verano 2026 será especialmente robusto, con una programación que combina grandes nombres, producciones renovadas y la continuidad del compromiso empresarial por sostener la calidad artística y el acceso popular.

Rottemberg celebrará en 2026 su 48ª temporada ininterrumpida en la ciudad feliz, un hito que refuerza la centralidad de Mar del Plata como capital teatral del verano argentino.

Con un despliegue artístico de alto nivel, políticas de precios accesibles y el entusiasmo de los elencos, la ciudad ya palpita una temporada que promete atraer a miles de espectadores de todo el país.