Mar del Plata es mucho más que paisajes increíbles, la rambla y los lobos marinos, espectáculos de renombre y su gran oferta recreativa, también se caracteriza por la gastronomía y enamora con sus distintos sabores a todos los que la visitan.

Es que se ha perfeccionado tanto, que se convirtió en otro imperdible local que juega un importante papel al momento de elegir el próximo destino para vacacionar. Quienes tengan ganas de disfrutar de una verdadera experiencia gastronómica, están invitados a deleitarse con una amplia gama de exquisiteces marplatenses.

La estrella: el pescado

Quienes no puedan resistirse al sabor de unos deliciosos mariscos o un plato de pescado, ¡están en el lugar correcto! Una porción de rabas, una paella, un besugo o una picada de mariscos son platos muy tentadores al momento de almorzar o cenar, ¿y qué mejor que probarlos a pocos metros de dónde se pescan?

Las clásicas medialunas

Son el sabor más buscado para comenzar el día: recién horneadas y con mucho almíbar resultan absolutamente tentadoras. Las hay dulces, saladas, simples y rellenas de diferentes gustos y todas se ganan el elogio de quienes las prueban. El secreto de su textura y sabor es que están elaboradas con materia prima de primera calidad, lo cual colabora con su excelencia. Si a eso le sumamos el talento de los pasteleros marplatenses, ¡el resultado será siempre perfecto!

El acompañamiento perfecto

El maridaje ideal para este clásico es un buen café de especialidad o un delicioso té, lo cual ayuda a transformar un simple desayuno o merienda, en una experiencia gastronómica inigualable. Lo bueno, es que podemos elegir degustarlo en las diferentes cafeterías y casas de té que se ubican en la ciudad – con vista al mar, a la ciudad, las sierras o el bosque – o utilizar la modalidad “take away” y disfrutarlo en la playa, un parque o mientras se camina por Mar del Plata.

Otras opciones irresistibles

Para los que prefieran el sabor de una carne asada, van a encontrar excelentes parrillas en diferentes partes de la ciudad. La recomendación es acompañar la parrillada con una guarnición de verduras y hortalizas frescas cultivadas en el cordón frutihortícola de la ciudad, cuyo clima y condiciones de los suelos, hacen de Mar del Plata una zona muy apta para cosechar productos de excelente calidad.

Claro que también hay opciones para paladares que tengan ganas de probar algo distinto y, en ese caso, el menú puede incluir recetas internacionales como sushi, comida mexicana, árabe, peruana o comida china, entre otras muchas opciones.

¿Cerveza, vino, gin o vermut?

Cuando comienza a caer el sol, recorrer las diferentes cervecerías artesanales es el mejor programa como culminación de un largo día de recorrida por la ciudad. En Mar del Plata se elaboran más de 100 variedades para todos los gustos: la textura, el color y el aroma de cada cerveza la distinguen y le dan un sabor distinto y personal.

Algunos de los estilos clásicos son Kölsch, Porter, Barley Wine, Pilsen, Imperial Stout, Cream Stout, Honey, India Pale Ale (IPA), Scotch, Blonde, Golden Ale y Red Ale. Además, muchas de las cervecerías tienen una Canilla Rotativa de Autor que cambia durante las distintas épocas del año. De ese modo, crean diferentes recetas de edición limitada.

Otro excelente acompañamiento para cualquier plato son los vinos desarrollados en Chapadmalal. Se destacan por su marcada influencia oceánica producto del particular clima de la costa y las tierras pampeanas.

En el último tiempo, Mar del Plata también comenzó a destacarse por la elaboración, distribución y comercialización de gin artesanal: degustarlo por la noche en los bares se ha convertido en una propuesta de lo más interesante e invita también a llevarlo como souvenir.

Otra tendencia en la ciudad son las vermuterías. Las hay en distintas zonas de la ciudad y llegaron para revivir el clásico vermut acompañado de algo para picar. Claro que, también en este caso, hay vermuts de fabricación local.

Es hora de algo dulce

Como no hay horario para tentarse, los alfajores marplatenses y los churros son, a toda hora, la mejor opción al antojo de comer algo dulce y también una gran excusa para disfrutar con el mate en la playa o en cualquier rincón de la ciudad.

Los alfajores van más allá de los gustos tradicionales y ofrecen alternativas de sabores que van desde mousses y frutas hasta coberturas de chocolate blanco, negro, vegano, amargo y sin TACC, solo por mencionar algunos. Por el lado de los churros, pueden ser rellenos con dulce de leche, con pastelera, simples o bañados en chocolate.

Al momento del postre y, por qué no, en cualquier momento del día, gana por unanimidad el helado artesanal, que se ha transformado en otro clásico de la ciudad como legado de la impronta italiana en la gastronomía marplatense.

La difícil decisión: dónde ir

Ahora que ya conocemos todas las opciones gastronómicas de Mar del Plata, surge la difícil decisión de elegir dónde ir. La buena noticia es que hay muchas zonas gastronómicas y todas ofrecen ambientes y vistas diferentes.

Hay lugares más relajados o más sofisticados, con terrazas o decks a la calle, en zonas comerciales, en paradores de playa, en una cabaña en el bosque, con vista plena al mar o a los campos ondulados de las sierras. El centro, la zona de Alem, Güemes, Constitución, Chapadmalal o la calle Córdoba, son algunas de las zonas destacadas que se suman al tradicional Centro Comercial del Puerto.

En Mar del Plata, cualquier momento del día es bueno para dejarse tentar por la mejor gastronomía. Para mayor información recomendamos ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar