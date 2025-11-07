Con una gala repleta de figuras del cine nacional e internacional, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio inicio oficialmente a su cuadragésima edición este jueves a las 19:00 horas en el Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280). Bajo el lema “El renacer del esplendor”, la cita cinematográfica más importante del país inauguró diez días dedicados al séptimo arte, con Italia como País de Honor.

La alfombra roja, que desplegó todo su brillo frente al emblemático teatro, vibró con la presencia del director estadounidense Bill Condon, responsable de la nueva adaptación de El beso de la mujer araña; el actor Tonatiuh Elizarraraz; el protagonista de La Gioia, Saul Nanni; y el realizador argentino Gabriel Nesci, director de Mensaje en una Botella. La ceremonia fue transmitida en vivo por América TV, media partner exclusivo del evento.

Una noche de discursos y reconocimientos

En la Sala Astor Piazzolla, autoridades nacionales y locales acompañaron la apertura. Entre ellos, el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; el presidente del INCAA, Carlos Pirovano; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; y el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Bernardo Martin.

Los codirectores artísticos del festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, fueron los encargados de dar el discurso inaugural.

“Durante meses miramos cientos de películas junto a un apasionado grupo de programación. Lo que les presentamos esta noche es, a nuestro juicio, lo mejor. Este es el momento en el que el festival es de ustedes”, expresó Lerman.

Stamadianos, por su parte, destacó el nivel de las producciones seleccionadas: “Tenemos el orgullo de que algunas de las películas que vamos a ver están en carrera para presentarse en los Oscars”.

Un festival de clase A

El presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), Luis Scalella, recordó la relevancia internacional del certamen:

“Venir a Mar del Plata es un doble placer porque en el mundo hay miles de festivales y solo doce son de clase A. Este es el único en toda América. Mar del Plata siempre supo cumplir con todos los requerimientos y tenemos el deber de mantenerlo”, afirmó.

Entre los invitados especiales se destacaron las actrices Marcela López Rey, Edda Bustamante, Micaela Riera, Lucila Gandolfo y el actor Agustín Sullivan.

Italia, país de honor

Con Italia como protagonista internacional, se proyectó el spot Italian Screens, que reunió lo mejor del cine contemporáneo de ese país. En representación del Ministerio de Cultura italiano, Roberto Stabile, jefe del Departamento Internacional de Cinecittà, expresó:

“Es una gran emoción estar acá. La ventana que nos ofrece Mar del Plata y el INCAA es muy importante para nosotros. Nuestra fuerza está en realizar más coproducciones entre Italia y Argentina”.

Stabile también presentó a Saul Nanni, protagonista del film La Gioia, que integra la selección oficial.

Marilina Ross, homenajeada con el Astor de Plata

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio Astor de Plata a la Trayectoria a la legendaria Marilina Ross, quien recibió una ovación de pie del público tras un video que repasó sus grandes momentos en el cine argentino.

“Muchas gracias al festival por invitarme. Es la primera vez que estoy aquí. Este premio me hizo recordar mi trayectoria, donde las mujeres tuvieron un papel protagónico”, expresó emocionada la actriz y cantante, al recibir el galardón de manos de Sandra Mihanovich.

La película de apertura y el espíritu del festival

La velada culminó con la proyección de El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon, quien declaró: “Estoy profundamente honrado de estar aquí. Cuando leí la obra de Puig, siempre creí que estaba adelantada a su tiempo. Este festival es tan importante, y humildemente vengo a presentar mi película con un elenco latinoamericano”.

Su protagonista, Tonatiuh Elizarraraz, añadió: “Ser latino es nunca estar solo, porque cuando eres latino siempre estás en familia”.

Diez días para celebrar el cine

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, fundado en 1954, es el único festival de clase A en América Latina y se consolida cada año como una plataforma de encuentro, formación e intercambio para la industria audiovisual.

En esta edición número 40, que se extiende del 6 al 16 de noviembre de 2025, el evento mantiene secciones emblemáticas como Panorama Argentino, Autoras y Autores y En Tránsito —destinada a apoyar la finalización de largometrajes nacionales—, además de incorporar la nueva sección Mar del Plata Classics, dedicada a grandes títulos del cine argentino e internacional, con especial homenaje a las obras que en 2025 cumplen 50 años.