“Fue un discurso contundente, que refleja con claridad el rumbo que venimos transitando en la provincia. Un rumbo que no es individual ni sectorial, sino que es compartido con la ciudadanía y con toda la Asamblea Legislativa”, señaló el funcionario.

“Un modelo que quedó atrás”

Troncoso sostuvo que el mensaje del mandatario dejó en evidencia un cambio profundo en la concepción del Estado provincial.

“Estamos dejando atrás un modelo que estuvo en crisis durante más de 20 años. Un modelo que concebía al Estado como un barril sin fondo, al servicio de unos pocos, de cuatro o cinco familias que se servían de él, y que le daba la espalda a la gente, casi de un oscurantismo medieval. Ese esquema ya no tiene lugar en Entre Ríos”, afirmó.

En esa línea, remarcó que la actual gestión impulsa una transformación institucional orientada a la modernización y la transparencia.

“Venimos a traer luz donde hubo opacidad. Estamos llevando adelante un proceso de modernización, transparencia y simplificación del Estado. Hoy podemos hablarle a los entrerrianos cara a cara, mirándolos a los ojos y poniendo los datos sobre la mesa con absoluta claridad”, expresó.

Administración responsable y desarrollo productivo

El ministro explicó que uno de los ejes centrales del discurso del gobernador fue la administración responsable de los recursos públicos, en un contexto económico complejo.

“En un contexto de enorme criticidad económica, cada peso debe ser administrado con inteligencia y eficacia. Pero no bajo aquella vieja lógica que terminó empobreciendo a la provincia, frenando la generación de empleo privado y desalentando el desarrollo productivo. Nuestro objetivo es exactamente el contrario: ordenar el Estado para que impulse y acompañe al sector privado”, señaló.

Finalmente, Troncoso consideró que el mensaje de Frigerio sintetiza una nueva etapa para la provincia.

“Más allá de los datos y los anuncios concretos que se realizaron, el corazón del discurso fue claro: el Estado ya no está al servicio de unos pocos, sino al servicio de todos los entrerrianos. Ese es el compromiso y esa es la transformación que estamos llevando adelante”, concluyó.