El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso marcado por el autoelogio y un optimismo que contrasta con la experiencia cotidiana de miles de entrerrianos.



El mandatario trazó un panorama provincial que, para quien camine las calles, recorra hospitales o converse con docentes y trabajadores estatales, suena más a una pieza publicitaria que a un diagnóstico real de situación. Las cifras pueden ordenar un relato, pero no reemplazan la realidad concreta que vive la ciudadanía.



Frigerio aseguró haber reducido la deuda provincial de 723 a 684 millones de dólares. Sin embargo, evitó explicar con claridad cómo impactaron esos ajustes en los salarios públicos, en la inversión real del Estado y en el poder adquisitivo de las familias. La reducción del endeudamiento no es un dato neutro: tiene consecuencias que deben ser explicitadas.



En relación con la Caja de Jubilaciones, destacó la reducción del déficit y prometió garantizar el 82% móvil. Reducir el rojo a la mitad suena contundente, pero el discurso no aclaró qué medidas estructurales lo hicieron posible ni cuál será el impacto a largo plazo en los futuros jubilados, una inquietud legítima que sigue abierta.



La modernización de la obra social provincial y el anuncio de ahorros millonarios también formaron parte del mensaje oficial. No obstante, afiliados continúan señalando demoras en prestaciones y coberturas insuficientes, una distancia evidente entre el anuncio y la experiencia cotidiana.



En materia de salud, se celebraron avances en historia clínica electrónica, recetas digitales, telemedicina y reactivación de hospitales y obras paralizadas. La pregunta sigue siendo cuántas de esas obras están efectivamente terminadas y operativas, y cuántas permanecen en ejecución parcial o con resultados limitados.



Por otra parte, más de 500 escuelas “mejoradas”, la llamada “depuración” de la matrícula y la actualización curricular fueron presentadas como hitos. Pero el término depuración genera interrogantes: ¿orden administrativo o ajuste encubierto? En la realidad diaria, docentes advierten problemas salariales, edificios con mantenimiento urgente y dificultades crecientes para sostener proyectos pedagógicos en un contexto económico complejo.

El discurso oficial dibuja una provincia ordenada, eficiente y en transformación. La provincia real es la de comerciantes con ventas en caída, empleados públicos que ajustan gastos y vecinos que reclaman servicios que funcionen mejor. El desafío no es sólo construir un relato sólido, sino lograr que ese relato sea reconocido como propio por la ciudadanía.



Como Diputada Nacional, mi responsabilidad es defender los intereses de las entrerrianas y los entrerrianos en el Congreso de la Nación y aportar todo cuanto esté a mi alcance para mejorar su calidad de vida. Esa tarea no se ejerce desde la confrontación estéril, sino desde el diálogo institucional, el respeto entre poderes y la búsqueda de acuerdos que beneficien a la provincia.



En ese marco, junto a otros legisladores nacionales hemos solicitado formalmente una audiencia con el Gobernador para abordar estos temas de manera directa y constructiva. Aún no hemos recibido respuesta, pero seguimos confiando en que ese encuentro se concrete pronto, porque el diálogo no debilita la gestión: la fortalece.



Defender a Entre Ríos implica decir lo que no funciona, pero también estar dispuestos a trabajar, escuchar y construir soluciones. Ese es el compromiso que asumí y que sostengo.