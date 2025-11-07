Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad, el municipio informó que el próximo martes 11 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia, una de las principales vías de ingreso y egreso a la ciudad.

Las tareas se concentrarán en el tramo comprendido entre las calles Las Palmeras y Liniers, que atraviesa los barrios Guadalupe y San Cayetano.

Desvíos y medidas de tránsito

Durante el desarrollo de las obras, el tránsito pesado —especialmente colectivos y camiones— deberá realizar un desvío provisorio por las calles Jorge Heinze y Los Tilos, donde podrá retomarse nuevamente al acceso Illia.

El recorrido, tanto para el ingreso como para la salida de Crespo, estará debidamente señalizado con cartelería e indicaciones viales, con el fin de garantizar una circulación segura.

Por su parte, los vecinos y vehículos particulares podrán utilizar calles internas de los barrios como vías alternativas durante la jornada.

Pedido de precaución

Desde el municipio se solicita a los conductores paciencia y precaución al circular por la zona afectada, especialmente durante el horario de trabajo de las cuadrillas.

Las tareas de mantenimiento forman parte del plan de conservación de la red vial urbana, orientado a beneficiar a toda la comunidad mediante la mejora del tránsito, la seguridad y las condiciones generales de circulación.