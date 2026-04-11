Crespo- La comisión cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís organiza una nueva actividad solidaria abierta a la comunidad. Se trata de una Cena Show que tendrá como objetivo recaudar fondos para el mantenimiento y mejoras del edificio donde residen actualmente 39 adultos mayores.

El encuentro será el sábado 25 de abril, desde las 21:00, en el Salón La Morada, sobre Ruta 131 km 39,2. Osvaldo Aguiar, integrante de la cooperadora, explicó que la iniciativa forma parte de una serie de actividades impulsadas por la comisión que asumió funciones en mayo del año pasado con el objetivo de generar fondos. “Estamos organizando un nuevo evento solidario, abierto a la comunidad. Hay mucha gente que colabora y acompaña a la cooperadora afortunadamente. Desde la nueva comisión estamos desarrollando diferentes propuestas y ahora vamos por esta nueva experiencia”, señaló.

La propuesta incluirá espectáculos y baile. El show estará a cargo del músico y animador Jorge Gregorutti, que ofrecerá dos presentaciones durante la noche y dispondrá de sonido, iluminación y DJ. “Ya trabajamos con él en el evento anterior y fue exitoso, así que repetimos el formato”, explicó Aguiar.

El valor de la tarjeta se fijó en 30.000 pesos para mayores y 15.000 pesos para menores, y durante la noche funcionará servicio de cantina con precios módicos. Además, habrá mesa dulce para los que quieran comprar. Las reservas, por WhatsApp, se pueden hacer a los teléfonos 3434569692 o 3436203464.

Involucrarse

Aguiar recordó que el Hogar alberga actualmente a 39 adultos mayores y que el edificio requiere permanentes tareas. “Tiene muchas habitaciones y es un edificio importante, que necesita mantenimiento constante. Surgen imprevistos y hay que solucionarlos, todo implica un gasto económico. Hay alrededor de 70 personas en lista de espera actualmente, la demanda es enorme. Hay mucha necesidad, y este Hogar tiene la particularidad de que, al no ser privado, es más económico, y además siempre tuvo buena imagen en la sociedad. Lo que se pide por mes es simplemente para ‘salir derechos’, nadie busca lucrar con esto, simplemente buscamos pagar sueldos de empleados y cumplir compromisos”, explicó Aguiar.

El entrevistado destacó el compromiso de los familiares de residentes que integran la cooperadora. “Hay muchos involucrados. En mi caso, tengo a mi madre viviendo allí. La actual comisión surgió a partir de una convocatoria realizada por el anterior presidente, Silvio Heinz, para garantizar la continuidad. Alrededor de 15 familiares dijimos que sí y venimos trabajando, estando como presidenta la Dra. Gabriela Miraglio y como vice Sergio Brauer, poniendo tiempo y ganas para que todo funcione. Comida, artículos de limpieza y pañales es lo que más gastos genera por mes. Son 39 personas, es mucha gente la que allí reside. La logística para que todo funcione es enorme. Por eso agradecemos a empresas, comercios y particulares que permanentemente dan una mano”, dijo.

Recordó que hay dos campañas grandes para juntar pañales durante el año, una que se organiza en Libertador San Martín, y la otra, ya conocida en Crespo. También la Escuela San José organiza una campaña para colaborar. Y está a la venta además la tradicional rifa que tiene un costo de $40.000 de contado, pudiéndose pagar también en 3 cuotas de $15.000 cada una o 10 cuotas de $5.000 cada una, cuyos principales premios son órdenes de compra por $3.200.000, $1.600.000, $800.000, $400.000, $320.000, $160.000, $80.000 y $40.000, los que se entregan a fin de año. Se otorgan además premios mensuales de $40.000 por pago contado.

Entre las acciones recientes, mencionó la pintura exterior del edificio, realizada con materiales recibidos en carácter de donación. El próximo objetivo es avanzar con trabajos de pintura en el interior, para lo cual se necesitarán nuevos recursos y mano de obra. Para eso se organiza este evento que tiene un doble mérito: generar un espacio de encuentro y promover acciones solidarias.