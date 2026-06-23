Crespo- Con la llegada de las bajas temperaturas, Cáritas de la Pquia. San José ha puesto en marcha hace unas semanas su tradicional campaña solidaria de invierno, destinada a recolectar frazadas y ropa de abrigo para personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Ya nos trajeron frazadas en buen estado, listas para que las personas con necesidades puedan utilizarlas”, expresó Valeria Silvero, referente del grupo.

Respecto a las prendas más necesarias, sostuvo que las mayores demandas están vinculadas al abrigo para niños y adolescentes. “Camperas, sweaters, pantalones y buzos con elástico para chicos, todo eso es bienvenido”, afirmó Silvero.

Más o menos demanda

La integrante de Cáritas explicó que, si bien todavía es temprano para determinar si existe un aumento en la demanda, los cambios de temperatura ya comenzaron a reflejarse en los pedidos. “Con este cambio climático apareció más gente solicitando ayuda, tanto personas que buscaron ropa como también en la feria que hicimos recientemente”, comentó.

Reconoció que “El pico se produce con los primeros fríos, y no necesariamente son las mismas personas que buscan ropa las que buscan los bolsones de alimentos. Sí sucede más seguido que quienes llevan bolsones de alimentos a veces llevan algo de ropa o frazadas, pero también se acercan otras personas”.

Aclaró que “Siempre colaboramos con otras localidades cuando se necesita, siendo el contacto de Cáritas a Cáritas, con un criterio de organización que facilite el envío de ropa a lugares donde puedan necesitar, como nos ha pasado con Diamante, Hernandarias y Las Cuevas, por ejemplo”.

Alimentos

En cuanto a la asistencia alimentaria, detalló que mantienen un grupo relativamente estable de familias que reciben bolsones, aunque advirtió que históricamente las variaciones climáticas suelen modificar la cantidad de personas que solicitan ayuda. “Tanto con alimentos como con ropa, cuando cambia la temperatura, sea porque sube o baja, llega más gente a solicitar ayuda. Generalmente tenemos más mujeres, a veces algún varón, pero son los menos en la comparación”, reconoció.

Recordó que Cáritas funciona gracias al trabajo de manos voluntarias y aclaró que la atención presencial se realiza solo los martes a la mañana en la salita parroquial. “Hay personas que creen que estamos todos los días y no es así. Somos simplemente un voluntariado, pero ante emergencias coordinamos para encontrarnos”, explicó.