La propuesta permitirá al público conocer y adquirir productos elaborados por integrantes de la marca, iniciativa que busca poner en valor el trabajo, la identidad y el talento de emprendedores entrerrianos, fortaleciendo además la economía social y el desarrollo local.

Entre las expositoras que participarán del evento estarán Andrea Overman, representante de La Lindera, quien presentará bombachas y pilchas gauchas; Viviana Airasca, de Sanarte Láser con Arte, con objetos decorativos personalizados; y Melisa González, de Melocotón Accesorios, con productos decorativos.

También participarán María Elena Zaccagrini, de Ecopecan, con producción agroecológica de nueces pecán; y Marcela Natella, de Lolatejido Artesanalas, quien exhibirá productos tejidos al crochet, tanto decorativos como de indumentaria.

Tradición, cultura y producción local

Organizada por la Municipalidad de San Benito, la Fiesta del Gaucho se ha consolidado como una de las celebraciones populares más representativas de la región, convocando a agrupaciones tradicionalistas, artistas, artesanos y emprendedores.

La jornada contará con desfile de agrupaciones gauchas, destrezas criollas, espectáculos artísticos, feria de artesanos y emprendedores, además de un patio gastronómico con comidas típicas.

La entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano invitaron a la comunidad a recorrer el espacio de Manos Entrerrianas y acompañar a quienes impulsan proyectos productivos y creativos en distintos puntos de la provincia.