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Manos Entrerrianas participará de la V Fiesta del Gaucho en San Benito
La marca colectiva Manos Entrerrianas formará parte de la V Fiesta del Gaucho, que se realizará el domingo 17 de mayo desde las 10 en el Parque Vieytes de San Benito, con un stand que reunirá a emprendedoras de distintos puntos de la provincia.
La propuesta permitirá al público conocer y adquirir productos elaborados por integrantes de la marca, iniciativa que busca poner en valor el trabajo, la identidad y el talento de emprendedores entrerrianos, fortaleciendo además la economía social y el desarrollo local.
Entre las expositoras que participarán del evento estarán Andrea Overman, representante de La Lindera, quien presentará bombachas y pilchas gauchas; Viviana Airasca, de Sanarte Láser con Arte, con objetos decorativos personalizados; y Melisa González, de Melocotón Accesorios, con productos decorativos.
También participarán María Elena Zaccagrini, de Ecopecan, con producción agroecológica de nueces pecán; y Marcela Natella, de Lolatejido Artesanalas, quien exhibirá productos tejidos al crochet, tanto decorativos como de indumentaria.
Tradición, cultura y producción local
Organizada por la Municipalidad de San Benito, la Fiesta del Gaucho se ha consolidado como una de las celebraciones populares más representativas de la región, convocando a agrupaciones tradicionalistas, artistas, artesanos y emprendedores.
La jornada contará con desfile de agrupaciones gauchas, destrezas criollas, espectáculos artísticos, feria de artesanos y emprendedores, además de un patio gastronómico con comidas típicas.
La entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano invitaron a la comunidad a recorrer el espacio de Manos Entrerrianas y acompañar a quienes impulsan proyectos productivos y creativos en distintos puntos de la provincia.