Crespo.- El diputado provincial Julián Maneiro es un referente del sector que lideran Darío Schneider y Pedro Galimberti dentro de Juntos por el Cambio a nivel provincial. En diálogo con Paralelo 32 se refirió a la actualidad política del radicalismo, de Juntos por el Cambio y del momento político, con tiempos que avanzan inexorablemente hacia las elecciones generales del año próximo.

Calendario electoral

La definición del calendario electoral es fundamental, según Maneiro y depende de decisiones políticas del Poder Ejecutivo Provincial. Ir junto con las elecciones nacionales, juntando listas provinciales con la candidatura presidencial en agosto (PASO) y octubre (general), o desdoblar elecciones y adelantar las provinciales hacia abril (PASO) y junio (general), “El peronismo creía que desdoblar le servía y ahora descubre que no es tan así; por varias razones. Uno, porque no tienen candidato a gobernador, no surge un liderazgo claro; segundo, tienen problemas de definición de candidatos en las principales ciudades. En Paraná podría repetir Bahl, pero en Concordia, Gualeguaychú, C. del Uruguay no. Los actuales intendentes no tienen reelección y no tienen un candidato ‘puesto’. Así pasa en muchos otros lugares, ellos tienen casi 50 municipios”, señaló el legislador.

– El peronismo puede especular con que los libertarios le saquen votos a Cambiemos. ¿Están midiendo el ‘fenómeno Milei’ en Entre Ríos?

— En Entre Ríos no, pero vi una encuesta que claramente está posicionando a Milei como la tercera fuerza nacional. El voto libertario suma un poco de todo, desencantados que no votaron a nadie, incluso votos de izquierda o del peronismo, pero más le roba a Juntos por el Cambio. Es una alternativa del peronismo en Entre Ríos, ellos vienen muy atrás. Salvo la imagen de Bordet, el resto viene muy detrás.

– No tienen figuras…

— Fue una estrategia que les sirvió para sostener a Bordet, pero ahora que viene el recambio, les juega en contra. Entonces, necesitan tiempo y gestión. Han anunciado, al menos, un montón de obras, pero necesitan tiempo. Por eso, la opción de agosto-octubre, junto a la elección nacional, es la que más le serviría al oficialismo.

– Con eso, ¿está reconociendo que a nivel nacional es competitivo frente a Cambiemos?

— Estoy diciendo que, cuanto más estiren el tiempo de gestión, mejor performance pueden tener en las grandes ciudades, como Paraná, Concordia, Concepción. También, rogando que la inflación baje. Es el tema, por lejos, que más preocupa a la gente. Y con una ayudita, que se arme el Partido Libertario que tiene como única posibilidad elecciones unificadas. Si son desdobladas, no va a haber libertarios en la provincia, que acá no tienen basamento o estructura. El peronismo está en una encrucijada.

Interna en Juntos por el Cambio

– Y cuál es la encrucijada de Cambiemos?

— Hoy, hay dos proyectos. Uno la encarna Frigerio y otra con Galimberti y Schneider. No hay opciones de otros dirigentes.

En otro momento de la charla, Maneiro señaló la que considera una diferencia interna importante: “Creemos que en Entre Ríos Cambia, el sector de Galimberti y Schneider, hay una perspectiva más en un sentido de transformación, de rediscutir cuestiones que tengan que ver con la situación de la matriz productiva, cómo administrar los caminos y todo lo que incluye conectividad y posibilidad de desarrollo de regiones que no se pudieron desarrollar aún, como el centro norte. Queremos rediscutir la conectividad del tren de carga, cómo lo conectamos con los puertos. Y la hidrovía; señalando que, sin anunciarlo nunca, el puerto de Diamante, que era de ultramar, pasó a ser un puerto barcacero. Y no entendemos por qué no hay apuesta fuerte al desarrollo turístico de la Costa del Paraná”.

– La última ‘foto’ que existe son las PASO 2021: Frigerio dos tercios, Galimberti/Schneider un tercio. ¿Cómo invierte esos números?

— Es una foto difícil, pero la elección de las legislativas no es la elección general. La gente vota distinto, ahora en los distritos habrá distintas opciones a nivel local y eso tendrá influencia. También, el hecho de que Frigerio esté en la consideración de la gente por tanto tiempo, por un lado le suma, por otro lo desgasta, porque ya pierde la frescura de lo novedoso y le hacen otro tipo de preguntas. Hay posibilidades de discutir democráticamente la coalición, lo que no se ha producido en el armado que se fue dando en 2015.

– Hay una discusión sobre el peso del radicalismo.

— Frigerio ha tenido la habilidad de dividir el radicalismo. Si la UCR estuviese unida en mayor proporción frente a Frigerio, otro sería el panorama. Nosotros estamos en el camino de reunir a los radicales. Frigerio tiene ventaja pero no la tiene ganada todavía.

– En su grupo, ¿cuáles son los candidatos?

— Para la gobernación, o Galimberti o Schneider. Se decidirá en uno o dos meses, como máximo, no veo otras alternativas.

Futuro político

– ¿Qué se plantea como su futuro político?

— No tengo ninguna definición todavía. Puede ser repetir en lo legislativo, o apuntar en lo local a Crespo, consolidando Crespo Nos Une.

– En lo local, apuntando a la intendencia

— No lo descarto. Pero, para aclarar, eso va a salir del consenso en el Frente Crespo Nos Une. Apostamos a que no haya ningún tipo de disputa, hay un nivel de maduración en el grupo. Va a ser candidato quien esté en mejores condiciones. Pero no me excluyo.