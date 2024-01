La presidente del Consejo General de Educación (CGE) Alicia Fregonese, se encuentra en Madrid desde principios de la semana participando de un congreso. Si bien desde un sector del oficialismo se había dejado trascender que era un caso similar al del secretario de Salud, Daniel Blanzaco, desde el área de Prensa del organismo se brindaron detalles sobre la actividad institucional en la que la funcionaria está participando. No obstante, la decisión despertó algunas críticas. “Hay otras prioridades”, se objetó desde sectores vinculados al gobierno.

“Publican lo de Blanzaco, pero no dicen nada de Fregonese, que se fue a Madrid”. El mensaje que llegó a la redacción de ANÁLISIS no provino desde un sindicato, ni desde la oposición, sino desde el seno del propio oficialismo donde, naturalmente, empiezan a asomar algunas internas.

La comparación alude a las vacaciones en Punta del Este de las que disfruta el secretario de Salud, según reveló este medio, pese a la orden al funcionariado del gobernador Rogelio Frigerio para que nadie tomara vacaciones este verano.

No obstante, ante la consulta específica de este medio al área de Prensa del CGE, se informó que Fregonese se encuentra efectivamente en Madrid desde este lunes, pero no de vacaciones, sino participando de un evento institucional.

Se trata del segundo encuentro anual de la Comunidad Araucaria, una red de ministros y secretarios de Educación coordinada por la Fundación Varkey, que reúne en la capital de España a 27 ministros de Educación de siete países.

“A los pasajes, estadía y a todos los gastos de Fregonese los paga la fundación organizadora. No le cuesta un peso al Estado su participación”, se dejó en claro desde el CGE.

También se remarcó que la misma actividad se realizó en enero del año pasado en Washington y participó el entonces presidente del CGE, Martín Müller.

“El problema es la oportunidad. Cuando fue Müller ya llevaba años en el cargo”, se indicó a este medio desde ámbitos políticos cercanos al gobierno de Frigerio. “Es tiempo de organización y las prioridades son otras. La gestión recién empieza, hay problemas de infraestructura en las escuelas, no se terminó de definir la paritaria docente. No es momento de ir a un congreso en Europa”, se cuestionó. Además la funcionario todavía no cuenta con el Acuerdo del Senado.

Por su viaje a España, Fregonese no pudo estar presente en la reunión que los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Hacienda y Finanzas, Julio Panceri, mantuvieron con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) para abordar la pauta salarial.

Tampoco participó de la reunión de gabinete que Frigerio encabezó este martes ni del encuentro con el Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio en el cual el gobernador estuvo acompañado por ministros y funcionarios de distintas áreas.

La agenda del evento en España termina este viernes y habrá quienes estén atentos a que la funcionaria retorne en fecha y retome sus tareas al frente del CGE.

De las actividades participan funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Uruguay y Perú. Trabajaron temas de liderazgo, alfabetización, educación secundaria, transformación digital y educación del carácter, entre otros.

De Argentina, están los responsables de Educación de Jujuy, Tucumán, Córdoba, Misiones y Santa Cruz.

“La diferencia con Fregonese es que la mayoría de los demás asumieron hace más tiempo o son de provincias donde no hubo cambio de signo político”, se remarcó.

Todas estas provincias informaron oficialmente la participación de sus responsables de las áreas de educación en la actividad en España.

En Entre Ríos, según se indicó desde el CGE, se optó por comunicar al término del evento, con lo cual aún no se difundió nada respecto de la participación de Fregonese, ni por los canales oficiales ni en las redes sociales ni de la funcionaria ni del organismo.

¿Y Blanzaco?

Desde el gobierno provincial nada se dijo públicamente sobre la ausencia del secretario de Salud, mientras siguen en suba los casos de dengue y de covid. Tampoco hubo información al respecto de parte del Ministerio de Salud.

No obstante, ANÁLISIS pudo determinar que el viaje a Punta del Este del alto funcionario fue tema de una reunión convocada al más alto nivel del gobierno, donde se llegó a analizar hasta la posibilidad de pedirle la renuncia.

La dificultad para conseguir un rápido reemplazo y la explicación de Blanzaco, que al parecer argumentó que no conocía la instrucción de Frigerio, son puntos a favor de su continuidad. En contra le juega que no regresó al conocerse la información.

La situación salpica al ministro de Salud, Guillermo Grieve, que lógicamente autorizó la licencia de su principal funcionario y por estas horas esboza alguna explicación. Si la encuentra, Blanzaco aumenta las chances de seguir en el cargo, ya que Frigerio no estaría del todo convencido de su salida, pero sí necesita algún argumento sólido para justificar el incumplimiento de sus directivas claras respecto a las vacaciones este verano.

También la cuestión podría derivar en la suspensión formal de todo tipo de licencia para funcionarios hasta el receso de invierno.