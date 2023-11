Victoria.- Fue un día como tantos que comenzó con complicaciones para el Intendente Domingo Maiocco. Pero en la primera audiencia recibió a Paralelo 32 y en forma distendida comenzamos a desandar los temas que nos proponíamos abordar, con intención de conocer lo que vivió en los últimos ocho años –un tramo importante de la vida- durante las dos gestiones municipales.

Estamos frente a un productor exitoso que comenzó explotando un campo chico, después sembró para terceros, creció, fue contratista rural y pasó a ser un empresario importante, proveedor de mano de obra y movilizador de la economía zonal. En su vida institucional fue presidente de la Sociedad Rural Victoria y siempre tuvo protagonismo en las cosas que hizo, hasta que un día, con los hijos en edad de hacerse cargo de la firma, decidió incursionar en la política.

Abrimos el diálogo preguntando: ¿Ser intendente tuvo más complicaciones que las esperadas?

“Cuando uno trabaja en la actividad privada las cosas se resuelven en forma pragmática, en el Estado se deben cumplir con procedimientos burocráticos, que son legales e ineludibles, pero generan demoras y muchas veces no se materializan los proyectos por este motivo”, resumió. A modo de ejemplo recordó las gestiones de Aportes no Reintegrables para el Parque Industrial, “que llevaron meses y no se consiguieron, contratamos una consultora y tampoco se logró y un sinnúmero de cuestiones que no prosperaron a pesar de haber hecho todo lo que se pedía”.

Para “Mingo” el balance es positivo, porque consideró que con errores y aciertos logró hacer muchas cosas que quedan en la ciudad. El período que comenzó el 10 de diciembre del 2015 tuvo una primera etapa de aprendizaje, porque fue distinto pasar de la actividad privada a administrar bienes del Estado que tienen una mecánica diferente. Lograron muchas cosas que a su criterio quedan para Victoria, especialmente algunas obras importantes que llevaron mucho tiempo. Entre ellas la Cuenca de Desagüe de calle Ezpeleta, que se inició con la gestión de Macri cuando Rogelio Frigerio fue ministro y recién este año –salvo detalles– está finalizada. Los problemas que ocasionaron las demoras son conocidos, entre ellos cuestiones técnicas que llevaron mucho tiempo, trámites a nivel nacional, aprobación del gobierno provincial porque el 30 % lo aportaba la provincia, además cuestiones presupuestarias, redeterminación de precios (por inflación) y paralización de trabajos en algunas etapas. “Es una de las más importantes que quedan de nuestra gestión, porque resuelve un problema histórico del Tercer Cuartel, el entubamiento funciona perfectamente y solo quedan cuestiones menores”.

También destacó la nueva Terminal de Colectivos. Consideró que es una obra emblemática para nuestra ciudad porque resuelve un problema del transporte interurbano de pasajeros hacia el futuro. La actual fue inaugurada por Felix Cudini en el año 1952. Para esta nueva obra se utilizó mano de obra municipal, parte del crédito en dólares que otorgó la provincia, y especialmente el dinero de los contribuyentes de Victoria. Considero que en 25 a 30 días va a estar operativa.

Con la ayuda financiera antes mencionada, en marzo dieron el final de obra a la Casa de la Mujer, una promesa de la gestión, y terminaron una Sala de Velatorio para uso gratuito, un anhelo de un grupo de vecinos que hacía años luchaba por este servicio.

Tropiezos institucionales

Recuerda que durante su primer mandato y en su ausencia se produjeron hechos, relacionados con la extensión de red de gas en Barrio Abadía, que le generaron un conflicto con el vice intendente Alcides Risso, cuando estuvo transitoriamente a cargo del Ejecutivo, que tuvo un alta exposición mediática y obviamente costo político para la gestión. Al respecto y a la distancia, reflexionó que “fueron cosas que no tendrían que haber pasado, o tal vez yo no lo pude solucionar en su momento, aunque finalmente todo se saldó en forma favorable”.

Primer mandato

En resumen, consideró que la etapa 2015/19 fue ordenada, se resolvieron muchos problemas que tenía el municipio, especialmente juicios y una importante deuda a la Caja de Jubilaciones de empleados municipales, con muchos proyectos en marcha que se fueron materializando en el periodo siguiente.

Calles

El mantenimiento y mejora de la red vial fue uno de los temas más criticados de la gestión. Al margen de las cuestiones políticas y errores de estrategias, fue uno de los puntos que pesó en el electorado al momento de decidir el voto el 22 de octubre, a pesar de haber construido 439 cuadras de pavimento nuevo.

Al respecto Maiocco hizo algunas consideraciones, sosteniendo que la topografía de nuestra ciudad no ofrece las mejores condiciones para la superficie asfaltada, a diferencia de lo que ocurre en terrenos planos. A esto se suma la obsolescencia de la red de agua y cloaca que genera espacios (huecos) debajo del cemento, lagunas de agua o líquido que hace perder sustento al asfalto y a las placas de cemento. Aseguró que abrió un camino para comenzar a resolverlo, que es la firma de un contrato a través del ente nacional ENHOSA, para el recambio de cañería de la primera etapa en la zona donde se presenta el mayor problema. A valores actuales, para una obra de 600 millones de pesos se presentaron tres oferentes. Por otra parte, la Planta de Asfalto -que recibieron de la gestión anterior- estaba en malas condiciones, hubo que hacer un recambio de piezas y fabricar otras que no se conseguían en el mercado, lo que paralizó la producción de asfalto entre 6 y 8 meses; “esto nos atrasó mucho”.

Con el crédito de un millón de dólares se pudieron comprar maquinarias de gran porte que fueron clave para la construcción de la playa alta en la Costanera, donde había un pozo totalmente inutilizable que hoy es un lugar atractivo para el turismo que también le deja esta gestión a Victoria. Además ese préstamo ha permitido realizar obras de infraestructura en muchos sectores de la ciudad.

En ocho años, la gestión Maiocco construyó 352 cuadras de asfalto con recursos propios, más 53 cuadras con financiación del BID, más las 34 cuadras que son parte de la obra del desagüe de calle Ezpeleta, totalizando 439 cuadras de pavimento.

Pandemia y finanzas

La pandemia fue otra etapa atípica para la gestión, como también pasaron las administraciones públicas provinciales y la nacional, con reducción de personal, redistribución de tareas, protocolos que se debían respetar, garantizar la prestación de servicios y mantener en forma operativa el Estado municipal. Con esfuerzo, voluntad y trabajo del personal, pasaron una etapa compleja. “La municipalidad siempre pagó el aguinaldo antes del Día del Padre, y ese año fue el único que se pagó en julio”.

Después se pudo mantener el equilibrio de las cuentas y, según el mandatario, el estado financiero del municipio que se entregará a la nueva gestión es normal, “estamos dejando el dinero para el pago de sueldos y aguinaldo, por lo que el próximo gobierno no tendrá sorpresas”.

Según el mandatario ha tenido una buena relación con los gremios municipales tratando de cumplir con las recategorizaciones y pases a planta permanente, manteniendo negociaciones paritarias periódicas.

Política

Ante este panorama, las elecciones 2023 fueron todo un desafío porque Maiocco se había generado expectativas con el crecimiento de su amigo Rogelio Frigerio y la posibilidad de sumar un departamento a una futura administración provincial. El tema no fue sencillo -reconoció–, ante el hecho de haber perdido el municipio y su candidatura a senador provincial. “Estas son las cosas de la política, pero uno se prepara en la actividad privada para ganar y perder, son las reglas de juego y acá es lo mismo. No me siento mal por eso. Sí, pido disculpas a los que no me votaron porque generamos expectativas que no pudimos cumplir, no me acompañaron porque estaban en desacuerdo con la gestión, especialmente por los problemas de la red vial”. Agregó que en el terreno político se cometieron errores o faltaron decisiones que no se tomaron a tiempo y las derrotas son una consecuencia de todo esto.

Futuro

La política fue una parte de su vida y hoy, con 70 años de edad, continuará activo en el campo privado. No ha recibido ofrecimiento alguno por parte del gobernador electo para que lo acompañe desde algún área de gobierno, confirmó, y agregó que si existiera, debería pensarlo. “Mi decisión es seguir como productor agropecuario”, recalca, “sí, me voy a interesar y acompañar los proyectos que genere Frigerio, como el destinado a ensanchar la Ruta 174 (Victoria-Rosario) y muchas obras de interés para Victoria, especialmente las que apunten al crecimiento y el desarrollo de nuestro departamento.

Proyectos logrados y frustrados

Primero, en su condición de ‘desarrollista’ (*) como se define políticamente, tenía una gran expectativa con el parque industrial, que hoy está autorizado y hay empresas interesadas, pero quedó inconcluso. El entubado del Barrio Primer Cuartel (El Garrotazo) del que se hizo el proyecto, se lo presentó –mediaron muchas gestiones- pero no fue autorizado. Pasó lo mismo con la continuación de la Zanja de Joti, sobre la que se hicieron todos los trámites necesarios, al igual que otra obra del Quinto Cuartel.

También había dos proyectos que no dependían de financiación del Estado, con inversiones garantizadas, que representaron una frustración para Maiocco; una fue el Mercado de la Costa, con empresarios que tenían todo planificado en la ladera de la colina frente a la costanera, puntualizando especialmente que no se intervendría la colina, a lo que califica aún hoy como “muy beneficioso para el turismo y generador de fuentes de trabajo”, con una inversión superior al millón de dólares, con una estructura amigable con el ambiente, y no lo aprobaron los concejales.

Otro fue el proyecto de construcción de los juzgados en la actual terminal de ómnibus, donde quedaría concentrado en un solo espacio el Poder Judicial local, y a cambio nos cedían por 99 años el edificio donde actualmente funcionan los tribunales en calle San Martín, pero esto tampoco tuvo aprobación legislativa. “Mantuve una reunión con la presidenta del STJ, Dra. Medina de Rizzo y con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero; se contaba con el presupuesto correspondiente, pero faltó la autorización del Concejo Deliberante local”.

En otro orden, Maiocco comentó que no quedaron temas de importancia en la justicia que involucren al municipio, a pesar de numerosas denuncias de fuerte efecto mediático.

Pasamos de esta forma por los asuntos más relevantes de un gobierno de ocho años con muchas experiencias y episodios más que perfilaron la gestión. En el cierre le preguntamos sobre su postura con respecto al balotaje del próximo 19 de noviembre. Sin explayarse sobre el tema, solo dijo que oportunamente decidirá.