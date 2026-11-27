Jorge Wolf era un hombre de campo, alambrador y el último pocero de la zona. Residía en una vivienda cerca de Molino Doll, a unos 1000 metros de la Escuela Nº 34 Juan José Paso. Además de trabajar para terceros, mantenía unos pocos animales en su predio y elaboraba quesos de forma artesanal.

No tenía redes sociales ni WhatsApp y solo se comunicaba mediante un teléfono celular básico. Se desplazaba a caballo o de vez en cuando algún vecino lo acercaba en su vehículo a algún lado. Todos los viernes acudía a un almacén rural para comprar pan casero y los domingos solía reunirse a almorzar con sus vecinos.

El origen del conflicto se remonta a unos seis meses antes del desenlace fatal. Jorge necesitaba reparar el motor de su tractor, y un tercero le recomendó a unos hombres que decían ser mecánicos en Diamante.

Se trata de Juan Ramón Pintos, alias "Tatán", de 40 años, y Rodrigo Ramón Ríos, de la misma edad, quienes concurrieron al campo, desarmaron el tractor y se llevaron una parte con la promesa de arreglarlo. Sin embargo, el taller resultó ser una fachada utilizada para extorsionar. Durante meses, exigieron continuas entregas de dinero y quesos bajo el pretexto de comprar repuestos o aduciendo falsos problemas personales. Dicen que llegaron a sacarle una suma cercana a los 3 millones de pesos.

Cansado de los engaños, Jorge fue hasta Diamante para ubicar la casa de los mecánicos. En el lugar, vecinos del barrio le advirtieron sobre quiénes eran los ocupantes.

Tras el reclamo, Wolf comenzó a recibir amenazas de muerte y de robo de su hacienda. Ante el temor generado por la situación, se dirigió a la comisaría de Costa Grande para exponer lo que estaba ocurriendo, según contó un testigo en la causa judicial, y en esa oportunidad no quedó asentada la exposición.

Jorge sabía que iban por su acoplado nuevo de dos ejes, entonces le sacó dos ruedas para que no se lo llevaran tan fácilmente mientras él no estaba. Lo dejó asentado sobre tacos para evitar que pudiera ser enganchado y remolcado con facilidad. Asimismo, intentó coordinar con un conocido para que estuviera presente en su casa el día en que los falsos mecánicos regresaran.

Entre la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026 y la madrugada del jueves 5, los atacantes se hicieron trasladar hasta las inmediaciones del establecimiento para no dejar registros vehiculares en el ingreso. Sorprendieron a Wolf en la propiedad y lo golpearon hasta causarle la muerte.

Colocaron nuevamente las dos ruedas al acoplado para llevárselo. Para ocultar el crimen, envolvieron el cadáver en nailon de rollos de uso agrícola, lo ataron con sogas e introdujeron el cuerpo dentro de un tacho plástico de 200 litros de color azul, que la víctima utilizaba para los quesos.

Luego los agresores convocaron a un fletero. Le dijeron que Wolf les había vendido el acoplado y unos quesos. Cargaron el tacho de 200 litros en el vehículo y le pidieron al fletero que lo tirara en el basural, aduciendo que estaban en mal estado. En el trayecto a la altura de Costa Grande, vendieron el acoplado a un tercero.

El viernes 6 de noviembre, la ausencia de Wolf en el almacén de Capellino generó los primeros interrogantes. El domingo 8 de noviembre no fue a almorzar a lo de los vecinos Miller, quienes llamaron a la familia para avisarles. Como no respondía las llamadas, sus hermanos fueron a su casa y no lo encontraron. La vivienda estaba abierta, el acoplado no estaba y había un segundo candado colocado en la tranquera, hicieron la denuncia

La investigación quedó a cargo de la fiscal Micaela Calgaro. La policía logró conectar de inmediato la denuncia de desaparición con un dato clave: una persona en Diamante comentó haber escuchado a un grupo de hombres que decían en una charla que habían matado a un hombre del campo que vendía quesos y que habían arrojado su cuerpo al basural.

Se desplegó un operativo de rastreo con personal policial, perros adiestrados y drones. En la mañana del lunes 9 de noviembre, la cámara de un dron divisó el tacho azul al fondo de la cañada en la planta de residuos. Personal de Bomberos Zapadores rescató el cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial en Oro Verde para la autopsia.

En forma simultánea al hallazgo del cuerpo, el Juzgado de Garantías ordenó el allanamiento de tres domicilios en Diamante, donde secuestraron pruebas y detuvieron a tres sospechosos. Uno fue luego liberado y se dictaron 120 días de prisión preventiva en la Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante para Juan Ramón Pintos y Rodrigo Ramón Ríos. (fuente: Análisis Digital)