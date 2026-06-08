El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro se enfrentaron este domingo 16 de octubre en su primer debate ellos dos solos, dos semanas antes de la segunda vuelta electoral.

Los debates antes de la primera ronda incluyeron a varios candidatos más, ninguno de los cuales obtuvo más del 5 % de los votos en los comicios del 2 de octubre, y en gran medida fueron distractores para los dos punteros evidentes.

El domingo, Lula y Bolsonaro se llamaron mentiroso durante un encuentro de hora y media. Cada uno usó el término más de una decena de veces en el debate en TV Band, que fuera de eso fue menos hostil de lo que muchos expertos anticiparon.

“Eres un mentiroso. Mientes todos los días”, dijo el izquierdista Lula en un momento dado. Bolsonaro expresó frecuentemente: “No puedes venir aquí a decirle a la gente estas mentiras”.

Lula ganó la primera ronda electoral con el 48 % de los votos frente al 43 % de Bolsonaro, cuyo gobierno es de derecha. Los sondeos indican que Lula, que gobernó al país entre 2003 y 2010, sigue siendo el favorito, aunque su ventaja se ha reducido considerablemente.

Cada candidato se enfocó en temas que, según los sondeos, representan los puntos débiles de su adversario: para Bolsonaro, la pandemia de COVID-19 que cobró la vida de 680.000 brasileños, y para Lula los escándalos de corrupción que ha sufrido su Partido de los Trabajadores.

Lula y Bolsonaro tienen previsto participar en un debate adicional antes de las elecciones, el cual se llevará a cabo por TV Globo, la cadena más popular de Brasil.