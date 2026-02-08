La ciudad de Victoria vivió este fin de semana una noche cargada de emoción con la elección de la nueva Representante Departamental del Carnaval 2026. El reconocimiento principal fue para Luján Juárez, quien obtuvo 776 puntos y se consagró como la flamante embajadora de la celebración carnavalera.

El evento, que reunió a vecinos y visitantes en una velada festiva, coronó además a las finalistas del certamen. Melanie Gerdau, con 754 puntos, fue distinguida como Primera Finalista, mientras que Nicole Deusich, con 612 puntos, se ubicó como Segunda Finalista.

La nueva representante departamental participará durante el año de las distintas actividades y presentaciones vinculadas al carnaval, uno de los eventos culturales más tradicionales y convocantes de la región, promoviendo la identidad festiva y turística de Victoria en cada celebración.