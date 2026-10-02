El Concejo Deliberante de Aldea María Luisa aceptó este jueves 1° de octubre la renuncia indeclinable presentada por el presidente municipal Luis Pablo Schönfeld, quien dejó el cargo después de seis años y nueve meses al frente del gobierno local.

En la nota enviada al cuerpo deliberativo, Schönfeld explicó que tomó la decisión por “cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta”, circunstancias que, según señaló, le impiden continuar desempeñando sus funciones con la dedicación y las exigencias propias de la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

En el mismo escrito, el ahora ex presidente municipal agradeció al personal que lo acompañó durante sus años de gestión y a los integrantes del Concejo Deliberante.

También expresó su deseo de que la localidad continúe con su desarrollo y que la gestión municipal pueda completar el período con buenos resultados para la comunidad.

Pando asumió la Presidencia Municipal

Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante designó a Elisabeth María Celeste Pando como nueva presidenta municipal de Aldea María Luisa, para completar el período constitucional que se extiende hasta diciembre de 2027.

Pando dejó de esta manera la presidencia del Concejo Deliberante para asumir la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal.

Schönfeld había asumido como intendente en diciembre de 2019, cuando Aldea María Luisa pasó a tener rango municipal. Hasta este mes de octubre de 2026, Pando desempeñó funciones como viceintendenta de la localidad.

Con el cambio de autoridades, Aldea María Luisa inicia una nueva etapa de gestión municipal, con Pando al frente del Ejecutivo hasta la finalización del actual período constitucional.