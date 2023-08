Políticas para la República Crespo (PR) se convirtió en una alternativa para las elecciones generales que se desarrollarán el 22 de Octubre del corriente año. En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el partido que preside en la ciudad, Carlos Sigvardt, consiguió 721 votos que les significó el 5,47% del padrón electoral.

El domingo 13 de agosto a las 18 horas se cerraron los comicios en la ciudad de Crespo y PR , que además tiene representación en Paraná y Diamante, se convirtió en la nueva alternativa para las elecciones de Crespo.y con eso, se posiciona de cara al sufragio definitivo en el mes de octubre. Fue una novedad para este espacio político, haber participado en la fiscalización de los votos, pero sobre todo fue la presentación en sociedad de una nueva forma de hacer política en la ciudad.

El presidente del partido en la ciudad, Sigvardt, comentó: ”Muy contento por el resultado obtenido, ya que, como nos lo hemos propuesto, vamos caminando paso a paso en la construcción de una nueva forma de hacer política, con distintas características que nos identifican y nos presentan ante la sociedad crespense”. Y agregó: “ya comenzamos a delinear estrategias para poder compartir con los vecinos nuestra nueva forma de hacer política y brindar soluciones”. Y agregó: “Tenemos que trabajar para que la gente corte boleta o que agregue nuestra boleta corta junto con otra que propone alternativas diferentes a las nuestras, ya que hubo mucha gente que votó por candidato a presidente y gobernador pero no para intendente porque su espacio no tenía candidato para Crespo. Por eso, es que necesitamos trabajar en la comunicación para que la gente sepa como hacer para sumar nuestra alternativa en su sobre”.

El equipo de Políticas para la República está conformado por un grupo de personas entusiastas, emprendedoras, cansadas de la “vieja política” y de los partidos tradicionales. Flavia Cosso, quien acompaña a Sigvardt en la fórmula como viceintendente se expresó con respecto a la conformación del grupo y al modo de gestión que proponen para gobernar la ciudad: “Vivimos con mucha alegría este proceso, donde la gente nos eligió y acompañó para que participemos de las elecciones en Octubre. Mucha gente estaba esperando una nueva alternativa política. Con PR encontraron una forma diferente de presentar proyectos y propuestas para el crecimiento de Crespo y nos lo hacen saber en todo momento. Tenemos mucho trabajo por delante para que cada vez más gente nos conozca”.

Por su parte, Maia Trembecki, candidata a primer concejal por el espacio político, comentó sus impresiones respecto a la novedad que significa en Crespo, la aparición de PR: “Pese a ser un partido nuevo, en crecimiento y sin los recursos de los partidos tradicionales, logramos posicionarnos y ser una real alternativa para nuestra querida ciudad. Estamos muy contentos y orgullosos por el equipo que tenemos, que formamos y por las ideas que vamos generando en pos del bien común. Tenemos proyectos muy buenos para los crespenses y hay mucho trabajo por hacer. Nos parece fundamental llegar a los jóvenes, y que los chicos sepan que tienen una alternativa diferente a los partidos que estamos acostumbrados hasta ahora. Este es un camino que se construye paso a paso y vamos avanzando a paso firme”. Y continuó: “Queremos contarle al vecino nuestras propuestas, y por eso es que vamos a ir a las casas de todos los vecinos para que nos conozcan y nos apoyen”

El segundo candidato a concejal, Cristian Kappes fue consultado sobre el nivel de conocimiento que tiene el partido en la ciudad y como hacer para que la gente siga conociendo a PR, sus propuestas e ideas para Crespo: “la gente nos va conociendo cada vez más después de las PASO, más que nada porque hasta conocidos nuestros se enteraron el mismo día que estábamos en la lista y ahí vemos que hay trabajo por hacer, pero que estas elecciones generaron un crecimiento de notoriedad al pasar a las generales. Se vio mucho voto para partidos que no tenían candidato intendente y metían solamente la boleta sábana desde Nación hasta los diputados provinciales y por ahí es una veta para aprovechar, mucho voto en blanco que viene producto de eso y además debemos tratar de capitalizar los votos de los candidatos que han perdido en las internas de los otros partidos tratando de presentar un proyecto acorde con las cuestiones que hacen a la comunidad de Crespo y que este gobierno disfraza con otro trabajo, con obras que se hacen pero ahora, a último momento.” Y agregó: “Vemos que hay plata que se está volcando a la calle que esa plata no se veía, mucho movimiento de máquinas que antes no se estaba viendo y que ahora se ve. Queremos mostrar a la sociedad que nosotros somos distintos de que tenemos un proyecto serio, bien pensado, con objetivos claros donde las obras se van a ir ejecutando paulatinamente a medida de que se van a hacer. Hay un muy buen equipo de trabajo y estamos trabajando para darle lo mejor al vecino, trabajando en construir un programa de gobierno que responda las necesidades de los vecinos.”