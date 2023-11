El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizaron un debate en el que cruzaron críticas, plantearon sus propuestas y buscaron captar el voto de los indecisos.

Desde las redes sociales la dirigencia de una y otra coalición arengaron al propio y cuestionaron al adversario.

En este marco y teniendo en cuenta que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quedó fuera del balotaje, la gran mayoría de la dirigencia de tal fuerza optó por no manifestarse, mientras algunos sí salieron a cuestionar a Massa.

En Entre Ríos el silencio cubrió las redes de JxC. Solo la diputada nacional Gabriela Lena salió a expresarse en la red X y lo hizo con tono de autocrítica: “Luego de ver el debate siento tristeza. Desde JxC no pudimos convencer a los argentinos, no estuvimos a la altura. Siento la necesidad de pedir disculpas por no haber podido transmitir mejor las ideas y propuestas. Seguiremos trabajando para mejorar la Argentina”.