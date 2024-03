Nogoyá.- Con una importante participación de 877 votantes, lo que representa un 24% del padrón de afiliados, el Partido Justicialista renovó sus autoridades departamentales, la lista de congresales y los responsables de las unidades básicas tanto en la ciudad como en el departamento.

El recuento arrojó como ganadora a la Lista Nº 43 encabezada por Luciano Juárez que asumirá la presidencia de la sede departamental, mientras que Carlos Acosta y Emiliano Cardoso estarán a cargo de las unidades básicas de ciudad y ejido, representando al mismo espacio de la Lista Nº 43. En Lucas González la situación fue inversa y fue rotundo el triunfo de la Lista Nº 27.

Llamativamente, este resultado electoral fue más valorado por quien fue derrotado en las urnas. El dirigente Nicolás Navarro (Lista Nº 27), consideró que con su propuesta se devolvió la herramienta del voto al militante, evitando que continúe digitando una lista por las estructuras partidarias.

Fueron 10 puntos que separaron a Navarro de su contrincante Juárez, eso fue motivo para que el dirigente de la Lista 27 se muestre satisfecho con el resultado, “se movilizó un importante número de compañeros, teniendo en cuenta que era no era obligatorio ir a votar y el horario fue reducido, sumado a esto el proceso de desmovilización del partido. “El resultado es un número representativo y lo consideramos un dato positivo, el que se debe tomar como un piso, creo que de aquí en adelante se debe movilizar aún más en el PJ. Me sorprendió esa cantidad de votantes, a pesar de tener la expectativa de triunfar, si nos toca hacer un balance hemos demostrado lo que se venía hablando en la calle, diciendo que una lista de unidad no era representativa de todo el peronismo, había muchos compañeros que tenían para decir cosas y no validaban un acuerdo de cúpulas, sino que querían manifestarse. Por eso nos presentamos a la interna para devolverle la herramienta del voto al militante común, lo que quedó diferenciado casi de manera proporcional en el ámbito de la ciudad” expresó Navarro luego de la elección considerando que ahora queda un sendero de trabajo en conjunto, “obviamente con las diferencias que se manifestaron, los números no son abrumadores y en el marco de esa diferencia se debe trabajar. La interna fue productiva, creo que es una herramienta que tenemos que empezar a incorporar, sentar esta posición de ejercitar la interna porque está claro el interés de participación por parte de los compañeros”.

Por último recalcó que su sector representaba la fuerza militante de la calle, “la gente apostó a eso, a ser protagonistas en el peronismo que se viene. Ahora está claro que no existen mayorías absolutas en el justicialismo, las estructuras partidarias representan a un sector pero también hay un sector que no se siente representado por las estructuras, por eso hay que convocar a la participación para construir una nueva representación escuchando más a los compañeros, porque tienen muchas cosas que decir” reflexionó.

Por último expresó: “para nosotros esto es una victoria simbólica, porque hemos cosechado casi la mitad de los votos en la ciudad, lo que significa que hay un respaldo a una nueva construcción del movimiento, ya no hay una agrupación específica, sino que somos un conjunto de compañeros y compañeras”

Cabe mencionar que el presidente del Partido Justicialista Luciano Juárez no realizó declaraciones mediáticas, solo el concejal Maximiliano Navarro integrante de la Lista 43 hizo mención a la elección, destacando que en la misma no hubo diferencia entre estructuras como lo planteó la Lista 27. “La elección se logró ganar gracias a la diferencia de 10 puntos en ciudad y el triunfo contundente en Hernández y Aranguren” y arremetió: “todos los candidatos de la Lista 27 son parte de la estructura, Nicolás Navarro fue candidato a vice intendente, tuvo concejales en ese momento, ahora tiene dos concejales por su espacio político, Navarro fue candidato a diputado en la última elección y en la anterior gestión pusieron a los jefes del PAMI en Nogoyá y Lucas González. Son parte de la estructura”, remarco Maximiliano Navarro y consideró que los dichos de lista contrincante “no ayudan a la unidad del peronismo, los consideramos como agravios, ellos fueron y son parte de la estructura, hay que tener respeto y humildad, reconocemos su esfuerzo, queremos que sean parte del PJ que se viene pero no es el camino de ponerse en victima delante de un micrófono. En la política trabajamos para construir poder y para eso hay que llegar a acuerdos y si no se llegan a esos acuerdos es porque fuiste muy tonto, muy soberbio o no quisiste ceder”.