La Policía intervino durante el fin de semana en dos hechos ocurridos en Lucas González, departamento Nogoyá. Uno de ellos fue un siniestro vial que dejó a un motociclista herido, mientras que el otro se produjo en el contexto de un incidente familiar y terminó con una joven internada en Paraná.

Choque entre una moto y una camioneta

El domingo al mediodía, personal de la Comisaría de Lucas González intervino ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de Bulevar Soberanía y calle Saba Z. Hernández.

Según informó la Jefatura Departamental Nogoyá, por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta Corven Hunter 150 cc, conducida por un hombre de 46 años, y una camioneta Fiat Toro, al mando de un hombre de 58 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Santa Rosa de Lucas González, donde recibió atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

Una joven fue trasladada a Paraná tras un incidente familiar

Por otra parte, durante la tarde del sábado 19 de septiembre, personal de la misma dependencia intervino ante un incidente familiar registrado en un domicilio de Lucas González.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, una mujer de 26 años se habría presentado en el domicilio de su expareja. En circunstancias que son materia de investigación, se habría producido una agresión física que involucró al hombre y a su madre.

Posteriormente, la joven sufrió una grave lesión, cuyas circunstancias también son investigadas. Fue asistida inicialmente por personal de emergencias y trasladada al Hospital Santa Rosa.

Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención médica especializada y quedó internada para su evolución.

Investiga la Fiscalía

En el lugar del hecho intervino personal policial junto con efectivos de Policía Científica, que realizaron el relevamiento y las demás diligencias correspondientes.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Fernando Martínez, quien dispuso las actuaciones necesarias para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el episodio.