Un hombre de 59 años sufrió heridas de consideración en sus piernas luego de que se produjera accidentalmente un disparo mientras manipulaba una escopeta calibre 16, en una zona rural de Lucas González, departamento Nogoyá.

El hecho fue informado por la Jefatura Departamental Nogoyá y ocurrió cuando el hombre se dirigía junto a su hijo, de 28 años, hacia un campo de la zona, en jurisdicción de XX de Septiembre, con la intención de practicar la caza.

El disparo se produjo durante la manipulación del arma

De acuerdo con la información policial, en circunstancias que son materia de investigación, el hombre efectuó accidentalmente un disparo que impactó directamente en sus piernas.

Ante la situación, personal de la Comisaría Lucas González intervino en el lugar y realizó las primeras tareas de asistencia. Posteriormente, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital San Blas, donde permanece internado.

Según se informó, deberá ser sometido a una intervención quirúrgica y se aguarda el correspondiente parte médico para determinar el carácter legal de las lesiones.

El arma fue entregada posteriormente a la Policía

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la escopeta no se encontraba allí.

Posteriormente, familiares del hombre se hicieron presentes y entregaron el arma a la Policía. La escopeta se encontraba parcialmente destruida, ya que otro de los hijos del herido la había golpeado contra un árbol luego de enterarse de lo ocurrido y en un estado de enojo por la situación.

Una vez comunicado el episodio a las autoridades judiciales, se dispuso el secuestro del arma, que además, según la información oficial, carecía de documentación.