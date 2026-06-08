Libertador San Martín.- El martes 3 de noviembre se conoció la decisión tomada, tanto por la doctora Claudia Rosana Erbes, Secretaria, Asesora Legal y Jurídica del organismo legislativo como así también a sus cargos partidarios dentro de Unión Vecinal, como el de la Concejal María Inés “Paty” Nizzo, quien fuera elegida por la voluntad popular para desempeñarse como Concejal del Bloque Unión Vecinal LSM.

Paralelo 32 se contactó con la Presidente del Órgano Legislativo, Lic. Susana Cayrus, en busca de confirmación a lo cual manifestó. “Recién haré un comunicado si me llegan las renuncias por escrito, antes no corresponde que lo haga, no puedo valerme de comentarios y legalmente no corresponde sin tener las renuncias presentadas”, afirmó.

Por otro lado, en contacto con las renunciantes, quienes dan el mínimo comentario posible, la doctora Claudia Erbes manifestó que “Efectivamente, informé mi renuncia en un medio electrónico que el Concejo Deliberante tiene habilitado para las comunicaciones internas oficiales”, y agregó que “Seguramente presentaré un escrito en las próximas horas, si logro salir de mi trabajo, pero pueden confirmar mi renuncia”.

Los motivos seguramente reales de las renuncias se darán a conocer o no, pero los trascendidos hablan de desentendimientos puertas adentro, “tensa”, luego de una reunión llevada a cabo en el Bloque Vecinalista, sumado a un desgaste de relaciones con funcionarios del Ejecutivo.