Libertador San Martín.- En el marco del Mes de Vida Saludable, de manera presencial y con protocolo sanitario, se podrá observar y apreciar la Muestra Artística de Pintura expuesta en el Sum del Salón Circular de la Terminal de Ómnibus.

Dicha exposición artística de pintura, es una de las pocas actividades presenciales que organiza el Área de Cultura y Educación Municipal. Estará desde el pasado sábado 12 hasta el sábado 27 de septiembre, pudiéndose visitar en horario reducido de 19:30 a 21:00 horas.

El profesor Marcos Osorio, del Área de Cultura, dialogó con Paralelo 32 brindando detalles de la muestra y sobre los artistas seleccionados y sus obras. “Este año, muchas de las actividades que teníamos programadas para el mes de Vida Saludable, no se pudieron realizar. Hemos optado por algunas muy puntuales como para poder organizarlas”, dijo.

“Creo que la muestra de pintura plástica que estamos llevando a cabo en el Salón Circular, es algo que se podía manejar a nivel sanitario, con el protocolo del COES, como para que los vecinos tengan la oportunidad, de por lo menos en grupos reducidos, poder contemplar la muestra, que ha tenido buena acogida en los días que lleva”.

Osorio comentó además que “En esta oportunidad hemos convocado solamente cuatro artistas locales, la señora Nelly Goltz, Susana Hock, Marisa Corbalán y Rosa de Benhardt para que nos acompañen en esta muestra”, y agregó que “Pedimos disculpas a los demás artistas de la localidad, por estas mismas circunstancias, hemos tratado de hacer una muestra más chica de lo que acostumbramos hacer, sólo buscamos que sea variada, hay paisajista, hay quienes hacen obras un tanto más temáticas. En Libertador San Martín hay artistas muy buenos, y es una pena no poder disfrutarlos a todos”, finalizó Osorio.