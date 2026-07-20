Crespo.- El Departamento Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que dispone la afectación de once inmuebles al uso privado de la Municipalidad, con destino a loteos sociales. Los predios contienen 50 parcelas en total, que se pueden destinar a otras tantas soluciones habitacionales.

Entre los argumentos para justificar la iniciativa, se señala que “existe una cantidad importante de vecinos de la localidad que necesitan una solución a su problema habitacional”. Se reconoce que “la situación económica por la que está atravesando nuestro país, hace muy difícil y costoso para amplios sectores de nuestros vecinos acceder a un terreno y más aún poder construir una vivienda digna”.

Por otro lado, “esta Administración considera necesario y urgente implementar acciones que posibiliten la solución sistemática del déficit habitacional actual de nuestra ciudad”.

El proyecto pasó a estudio en comisión del HCD.

Requisitos

La ordenanza 39/22 regula los programas municipales de viviendas y loteos sociales.

Establece que los interesados en adquirir parcelas a precios accesibles, deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: constituir un grupo familiar estable y permanente; solicitante titular debe ser mayor de 18 años; residir en Crespo con una antigüedad mínima de 8 años y tener DNI argentino, al menos uno de los cónyuges; ingresos económicos del grupo familiar entre 2 a 8 veces el valor establecido como Salario Mínimo Vital y Móvil; no haber sido adjudicatario de vivienda o lote social o beneficiario de préstamo para la vivienda propia, durante los últimos 10 años; no ser propietarios o usufructuarios de inmuebles destinados a viviendas, o de bienes patrimoniales cuyo valor de plaza le permita solucionar el problema habitacional; no ser deudor del Registro Alimentario.

Al aprobarse la iniciativa, habrá otras 50 parcelas a disposición de familias que cumplan los requisitos indicados.

Predios destinados a lotes sociales

Manzana Parcelas Domicilio

406 8 Ana Minguillón S/N

406 3 Alicia Moreau de Justo S/N

406 3 Alicia Moreau de Justo S/N

691 8 Pepe Biondi Nº 125

599 20 Los Ombúes S/N

745 1 Pepe Biondi Nº 585

591 1 Parque Nacional El Palmar Nº 275

686 1 Los Guaraníes Nº 361

695 1 Juan L. Ortiz Nº 780

674 1 Gabriela Mistral Nº 563

587 3 Los Constituyentes Nº 2140

Total 50 parcelas