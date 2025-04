Crespo.- El peronismo entrerriano entró en un proceso muy intenso de discusión interna. Se perdió el control de la provincia, se perdieron municipios de peso político como Concordia (otrora ‘capital nacional del peronismo’) y Gualeguaychú, por ejemplo. Están surgiendo en cada departamento agrupaciones, como ocurrió en Hasenkamp donde apareció un grupo partidario que se denomina Peronismo Amplio Renovador. Amplitud, renovación, volver al diálogo con las bases, que en muchos lugares están enojadas con la dirigencia. Para el PJ parece que el momento actual es de renovación y búsqueda de nuevos dirigentes, nuevos discursos y nuevos horizontes. Además, en la situación actual, el gobernador Rogelio Frigerio sale a recolectar heridos de la interna peronista con su ‘ambulancia’, generosa desde que controla el Estado provincial y sus recursos.

Armando opciones

En este contexto, el presidente del Consejo de Unidad Básica de Crespo, ingeniero Alcides Alanis, dialogó con Paralelo 32 sobre la situación interna del peronismo, al inicio del proceso electoral de este año.

– ¿Cómo está la interna peronista hoy?

-- Se están armando distintas opciones, entre los que tradicionalmente estaban y gente que quiere emerger. Por ejemplo, lo del grupo PAR es un poco de eso. Nosotros estamos con el grupo que largamos desde Crespo, que llamamos ‘Paraná Campaña en Acción’. Somos compañeros de Crespo, San Benito, Viale, María Grande, Oro Verde, Hasenkamp y otros lugares. Estamos viendo los compañeros, dirigentes con más carisma o menos, grupos más y menos organizados. Estamos buscando una nueva forma de llegar a la gente desde la problemática del departamento. Queremos generar política para el departamento. Se discutieron cuestiones básicas muy generales, desde lo productivo y desde las necesidades. Por ejemplo, qué necesitan productores, industriales. Opciones que funcionan en otros lugares y que se pueden gestionar acá. Involucrar más la educación en lo productivo. Queremos saber qué está pasando en lo real para hacer un cuadro de análisis.

– ¿Los veinte años en el gobierno no dejaron conocimiento previo? ¿Por qué tienen que volver a ver qué está pasando?

-- Eso es lo que pasa con la nueva generación que quiere entrar en la política partidaria; hay ciertas cuestiones que ni las llegás a hablar como se hablan con las generaciones que vienen con experiencia.

Elecciones legislativas

En materia electoral, este año Entre Ríos debe renovar las tres bancas de senadores nacionales y cinco bancas de diputados nacionales. En Diputados, están en juego las bancas de Carolina Gaillard y Tomás Ledesma (PJ), Marcela Antola, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti (JxER). Mientras que en el Senado terminan Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla (Juntos) y Stefanía Cora (PJ), quien reemplazó al expulsado Edgardo Kueider y completa el mandato.

Sobre la determinación de las listas para diputados y senadores nacionales, Alanis reconoció que “sabemos que no nos da la capacidad política desde ‘Paraná Campaña en Acción’ para largar candidatos. No nos da políticamente ni tampoco la billetera. La elección de candidatos para esta elección se hará por las formas tradicionales. Ahora, posterior a esta elección la situación va a ser distinta. Pasamos en 2027 a la elección en cada ciudad y cada departamento”.

– Hoy no se ven dirigentes que conduzcan en el peronismo.

-- Es una oportunidad para crecer, pensar en gente nueva. De todas estas crisis debemos tratar de que salga algo bueno. Actividad hay y mucha, en distintos ámbitos y a distintos niveles.

– ¿Qué le ven flojo al gobierno de Frigerio?

-- Cualquier cosa que yo diga, responden que ‘estamos resolviendo los veinte años de peronismo’. Hay muchos problemas administrativos, como que se ‘comieron’ un impuesto sin que haya una ley previa. Muchas cuestiones que marcan falta total de conocimiento del Estado. Para empezar. Si no podés manejar ni siquiera lo administrativo, de lo demás estás librado a ver qué pasa.

“Los funcionarios pasamos el 60% del tiempo real de trabajo buscando expedientes”

“Luego de tantos años de gobierno donde el que mandaba era el gobernador, que es una tontería pero en el peronismo lo tenemos incorporado; el partido quedó desactivado. Con la derrota electoral se empezó a armar un ‘burbujeo’ en la provincia. Perdimos Concordia, que fue catastrófico para nosotros. Perdimos un montón de lugares y a partir de ahí se empezó a mirar la conducción, los enojos, las quejas. Se hizo catarsis en los primeros nueve meses, entre compañeros que estaban como bolsa de gatos. Uno iba a cualquier lugar y estaban todos enojados, algunos con uno, otros con otro. Cada lugar con sus cuestiones particulares. En estos años tuvimos candidatos eternos que no juntaban diez votos, algunos ya parecían becados. La última gobernación que hizo algo, que hubo cambios, fue la primera gobernación de Urribarri. Fue la última vez que pasó ‘algo’. Desde la segunda del ‘Pato’, que se ‘enloquece’, para acá, no se hizo nada, estuvimos en ‘modo avión’. No se hizo nada, se pagaban sueldos, se arreglaban las paritarias, y no hubo transformación, no hubo seguimiento, no hubo nada de nada. Y la gente no es boluda, lo ve. Me pasó a mí como funcionario en la Secretaría de Ambiente. Quería irme con un sistema de comunicación funcionando, poder ver archivos de la costa del Uruguay sin necesidad de que me los tengan que mandar en un camioncito. Los funcionarios nos pasamos el 60% del tiempo real de trabajo buscando expedientes. Eso lo medí. Doy un ejemplo chiquito de una secretaría chiquita donde estuve.

– Y en las grandes oficinas, todo parece muy politizado y también burocratizado.

-- Y tener miedo que salgan mal los papeles, y después terminar en un juicio o con algún escándalo. En la época de la sequía se mandaba plata tres meses tarde. Y se mandó la mitad.