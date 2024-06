Victoria.- Tras formalizar el nombramiento de la licenciada Romina Gómez para dirigir el Geriátrico Domingo Cúneo, asentado en la Resolución 2580, el titular de salud provincial Guillermo Grieve indicó por un lado la implementación de Hospital de Día en la institución y por el otro, la próxima creación de la Unidad de Cuidados Críticos, en el Hospital Fermín Salaberry, temática ésta de larga data dentro de las carencias sanitarias de Victoria.

Hospital de día

Tras la lectura de la Resolución 2580, Grieve afirmó que «es fundamental para nosotros seguir fortaleciendo la atención geriátrica y avanzar en la implementación de nuevas modalidades de cuidado, como el Hospital de Día».

“Es nuestro objetivo, allí las personas mayores no se desprenderán de sus familias, ni de sus circunstancias de vida de su medio, pero nosotros trabajaremos desde la mañana a la tarde, con terapia neurocognitiva, controlando el laboratorio, la nutrición, los signos, evitando las enfermedades, es decir todo lo que es control, pero ellos continuarán viviendo con sus familias» enfatizó Grieve. Agregó más adelante que actualmente el Cúneo cuenta con 82 pacientes internados y 40 en espera, por lo que el mentado Hospital de Día, actuaría como paliativo a la mencionada demanda, «la idea es que la persona continúe con sus afectos diarios».

«La salud es prioridad para el gobierno de la provincia y tenemos que estar cerca de ustedes”, indicó el ministro. En este sentido, puso de relieve lo realizado en relación a las partidas mensuales de funcionamiento hospitalario para hacer frente al contexto inflacionario: “Hacia fines del año pasado el hospital recibía 2,8 millones, recientemente la provincia transfirió al nosocomio 18 millones y prevé, en julio, aportar 30 millones de pesos en virtud de las necesidades”.

Respecto de la especificidad de la institución, el ministro destacó: “Hoy el 17 por ciento de la población es mayor a 65 años y en 2050 alcanzará aproximadamente el 35 por ciento, por lo que tenemos que estar preparados”. En este contexto, el Hospital Geriátrico Domingo Cúneo se prepara para enfrentar los desafíos de salud del futuro, asegurando una atención integral y de calidad para las personas mayores de Victoria y la región.

En la oportunidad, Grieve también compartió otros proyectos contemplados en el PES que serán clave para la región, incluida la creación de Unidades de Cuidados Críticos en hospitales estratégicos como el Dr. Fermín Salaberry, destinadas a mejorar la respuesta ante emergencias médicas; y se comprometió a evaluar la viabilidad de servicios especializados como Nefrología, buscando reducir la necesidad de traslados fuera de la localidad para tratamientos médicos especializados.

Mas adelante hizo lo propio el ahora ex director del nosocomio. Dr. Valentín Garbelino, quien agradecimientos mediante a todo el personal, colegas y a la Asociación Cooperadora, se despidió de su gestión.

”En el Cúneo sobra calidad humana”

La directora general de Derechos Humanos de la provincia, Gracia Jaroslavsky, destacó la vocación y determinación del ministro Grieve “para llevar adelante una visión de un plan integral de salud para la provincia de Entre Ríos, mediante el cual vamos a tener otra salud en la provincia, basada en la gente, en lo humano y en la convivencia”; tras lo cual felicitó a la flamante directora y manifestó su predisposición para trabajar mancomunadamente.

En tanto que la intendenta de Victoria, Isa Castagnino, manifestó: “El ministro se lleva un ejemplo para mostrarlo en cualquier parte de la provincia, este es un hospital modelo, acá lo que sobra es calidad humana, todos los trabajadores son amantes de esta institución”. Y añadió: “Nuestro municipio tiene un área de Adulto Mayor, estamos para acompañar, somos parte de esta gran comunidad así que cuenten con todo el apoyo para poder trabajar en conjunto”.

Por su parte la nueva directora, Romina Gómez, expresó su compromiso con el futuro del nosocomio y agradeció la confianza. «Es un honor y un desafío asumir esta responsabilidad. Mi objetivo principal será garantizar la continuidad operativa del hospital y mejorar las condiciones de atención para nuestros pacientes«, afirmó. También se dirigió a su antecesor y expresó: “Quiero agradecerle al doctor Valentín Garbelino, porque desde el primer momento se puso a disposición en la transición de esta nueva gestión”.

Garbelino, por su parte, manifestó: “Sólo tengo palabras de agradecimiento para el personal de la institución por haberme acompañado incondicionalmente durante todo este tiempo, fundamentalmente en los tiempos difíciles; y también quiero hacerlo extensivo a la Cooperadora, al Ministerio de Salud y a todas las instituciones de la ciudad que nos han acompañado”. Y completó: “A Romina, también quiero desearle el mayor de los éxitos y decirle que va a encontrar un hospital prolijamente ordenado”.

T.I. «para mí es una obsesión»

Si hay un tema de reclamo que atraviesa de antaño a la salud victoriense, es la falta de una Terapia Intensiva; situación ésta que fue tomada por la actual gestión provincial, por lo que, aprovechando el acto de asunción, el funcionario anunció la creación próximamente de una Unidad de Cuidados Críticos en nuestra ciudad.

Aquella, que ya se encuentra en agenda, se encuentra en el marco del Programa Entrerriano de Salud, siendo junto con el nosocomio de la ciudad de La Paz, las dos localidades en las que se implementarán sendas salas.

Grieve indicó además que tal carencia la tiene en su mente desde hace muchos años, ya que ha visitado en estas últimas dos décadas Victoria en reiteradas oportunidades, dejando en claro que la misma estaría en un nivel 3 o 4, a determinar.

«Es una obsesión para mi, hace 20 años que vengo a Victoria y he dado conferencias y siempre he dicho que es imposible organizar la salud si no partíamos desde el momento de una emergencia, con los cuidados que merece Victoria, que es una Sala de Cuidados Críticos, haremos dos en la provincia lo más rapidamente, una es en Victoria y la otra es en La Paz» comentó, agregando «será una sala donde estarán todos los elementos para tratar patologías de emergencias en toda su magnitud, por lo que después que se hace un diagnóstico adecuado y se actúa dentro de las 3 o 6 primeras horas, hay que ver si se queda en esa instancia o bien en un nivel 5 que sería Paraná».