Victoria.- El médico y quiropráctico victoriense Fernando Bonillo decidió emigrar a Italia. Fernando siempre trabajó en la emergencia y en su consultorio haciendo la parte clínica. Además, su especialidad y gran pasión es la quiropraxia, “lo mejor que hay para la salud y el bienestar de las personas”, como él mismo definió.

El caso de Fernando no es uno aislado. Es uno de los tantos profesionales que eligió irse del país. Pero ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? “Entre las principales razones está la necesidad de salir de un pozo en el cual no se avanza a ningún lado, ni económica ni profesionalmente. Además de darme cuenta de que los trabajadores son esclavos de un sistema muy perverso que te explota laboralmente y te exprime impositivamente”, dijo sin rodeos en diálogo con Paralelo 32.

El médico, que se radicará definitivamente en Sardegna, está convencido de que su experiencia y habilidades “van a encajar muy bien” en el sistema de salud italiano. “No puedo olvidarme de mis guías, quienes son además grandes amigos, los cuales me han pasado sus conocimientos”, agradeció.

Respecto del reconocimiento del título, explicó que tiene varias cosas en común en la mayoría de los países. “Hay algunas variantes como el idioma, los tiempos burocráticos de cada uno y después la adaptación”, aclaró.

Pero ¿por qué Italia y no otro país? Sobre esto, comentó que se trata de “una deuda pendiente”. En este sentido, añadió: “A presar de mi descendencia española, siempre me gustó Brasil e Italia: son dos culturas muy alegres, muy positivas desde sus idiomas hasta sus costumbres. ¡El italiano è molto felice!”.

—Cuál es tu opinión sobre la situación económica y laboral de los médicos en Argentina y cómo influyó en tu decisión?

—La situación económica del médico, del enfermero, del ingeniero, del abogado del odontólogo y de cualquier trabajador es que no es respetado como tal. Desde sus empleadores, gobernantes y el sistema en general. No hacen más que degradar día a día su integridad física y psíquica. Pero lamentablemente te dicen que no hay otra y siguen, y es como el ratoncito que corre dentro de la ruedita. Ojalá se levanten todos y sepan defender sus derechos ante el sistema tan perverso.

—¿Investigaste las oportunidades laborales y el sistema de salud italiano antes de tomar esta decisión?

—Particularmente lo he analizado mucho por la experiencia de otros amigos y familiares que ya habían emigrado, a eso sumale que me habían contactado varias veces por cuestiones administrativas, así que me cerraba por todos lados. Por último, sumale que es una deuda pendiente, pero no es el único país (eso quiero aclarar) hay muchos países a los que se puede emigrar.

Por otro lado, se manifestó muy optimista en relación a su futuro en Italia. “Veo muy, pero muy positivo mi futuro personal y laboral en Italia por lo hermoso que es y por el respeto que se le tiene a cada uno de sus ciudadanos”.

Por último, ejemplificó: “Mis expectativas son muy buenas, voy a dar un ejemplo: en Italia es penado por ley hacer una guardia de 24 horas, sólo se hacen de 12 horas, ya con eso es un gran paso. Seguido de que en este punto toca comparar los sueldos, es decir, no hay que hacer el cambio inmediato de la moneda porque es irracional la diferencia, lo que sí se debe comparar es lo siguiente: con lo que se cobra en una guardia de 24 horas en Argentina no llegás a cubrir los gastos habitacionales de una persona y/o familia (alquiler, impuestos, servicios, etc.). Ahora, con menos de la mitad de lo que cobrás por una guardia de 12 horas en Italia pagás todo eso y hasta me animo a decir los gastos del supermercado. Espero se hay entendido la comparación...”.