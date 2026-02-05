Los teléfonos inteligentes se han convertido en un elemento central para las investigaciones, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en el sector privado. De acuerdo con datos recientes, el 97 % de los investigadores los identifica como la principal fuente de evidencia digital, lo que representa un crecimiento de 24 puntos porcentuales respecto del 73 % registrado en 2024. Esta tendencia también refleja las expectativas sociales: el 97 % de los administradores de agencias asegura que las comunidades esperan que la evidencia digital sea utilizada en la mayoría de los casos.

IA: alto interés, pero con obstáculos normativos

La inteligencia artificial (IA) aparece como una herramienta clave para mejorar la velocidad y la eficiencia de las investigaciones. Un 65 % de los profesionales de la seguridad pública considera que la IA puede acelerar los procesos investigativos; sin embargo, casi un tercio señala que las políticas internas de sus agencias aún limitan o impiden su uso.

El tiempo de revisión de la información es señalado por dos tercios de los encuestados como la mayor barrera para resolver casos. En este contexto, la IA se presenta como una solución capaz de analizar grandes volúmenes de comunicaciones en poco tiempo, identificando vínculos entre personas y hechos, una de las funcionalidades más valoradas por los investigadores.

Evidencia digital: más eficacia, mayor complejidad

En el ámbito de la seguridad pública, el 95 % de los encuestados coincide en que la evidencia digital aumenta la capacidad de resolución de los casos, aunque el 94 % advierte que la creciente complejidad está sobrecargando el trabajo. A pesar de ello, solo el 62 % de los líderes de agencias afirma haber reasignado recursos desde métodos tradicionales hacia enfoques digitales, lo que evidencia una brecha entre el reconocimiento del problema y la acción concreta.

“La relación entre el público y la policía es fundamental”, sostuvo Matt Scott, comisionado de Policía y Delincuencia del Reino Unido. En ese sentido, remarcó que la incorporación de nuevas tecnologías debe realizarse con el consentimiento del público y con garantías claras, asegurando que la toma de decisiones continúe en manos de los oficiales y el personal capacitado.

La nube gana terreno, pero persisten riesgos

El almacenamiento y el intercambio de evidencia digital en la nube continúan en expansión. En 2026, el 42 % de las agencias se mostró receptivo a su uso, frente al 38 % en 2025. No obstante, los medios físicos siguen siendo predominantes: dos tercios de los encuestados aún comparten evidencia mediante discos duros portátiles o memorias USB, lo que incrementa los riesgos en la cadena de custodia y ralentiza la cooperación entre organismos.

Sector privado: investigaciones integradas al negocio

En el sector privado, las investigaciones digitales se han integrado de manera directa a las operaciones empresariales. Los principales casos de uso son eDiscovery (54 %), robo de datos (46 %) y vulnerabilidades de red (44 %). Los datos móviles están presentes en el 66 % de las investigaciones, mientras que los datos de almacenamiento informático y en la nube aparecen, cada uno, en el 46 %. Además, el 57 % de los encuestados asegura que el análisis de comunicaciones asistido por IA acelera los resultados.

“Las investigaciones ya no se tratan solo de reaccionar después de que algo sucede”, explicó Colin Duncan, tecnólogo de eDiscovery. Según indicó, contar con una comprensión clara y defendible de los datos en todos los sistemas es hoy una condición indispensable.

El rol de Cellebrite en este escenario

Estas tendencias han impulsado una fuerte adopción de las soluciones de Cellebrite, en particular de su plataforma de gestión de casos y evidencia Guardian, utilizada por agencias policiales estatales y locales en Estados Unidos, América Latina y el Reino Unido. Durante 2025, Guardian registró un crecimiento interanual de tres dígitos en clientes, usuarios y volumen de datos almacenados, y recientemente fue puesta también a disposición de clientes empresariales.

“La evidencia digital es la columna vertebral de la justicia moderna”, afirmó David Gee, al señalar que la única forma de enfrentar la explosión de dispositivos, datos y complejidad es aprovechar la tecnología que permita procesar la información de manera eficiente, precisa y jurídicamente defendible.