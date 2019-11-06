Crespo- La Escuela Nina Nº 203 “Guaraní” organiza para el sábado 16 de noviembre en el patio de la institución la 29º edición del Festival Valorando Nuestras Raíces. Los Tatas del Chamamé, serán el número central del festival haciendo un recorrido por los temas de su amplio repertorio musical chamamecero.

La actividad, que cada año reúne a las familias de la escuela, será con entrada voluntaria y quienes colaboren con su aporte recibirán un número para participar del sorteo de los premios donados por los auspiciantes del festival.

Comenzará a las 21:00 con la actuación de los alumnos que presentarán diversos cuadros folclóricos, la pareja de baile Sosa y Ledesma, Los Hermanos Benedetich, Oscar Huber y Bernabé Plem, Hugo Neiff y su conjunto; y la estelar presencia del conjunto diamantino.

Habrá servicio de cantina, venta de choripanes, tortas fritas, panchos, empanadas, mesa dulce, bebidas frías y agua caliente para el mate.