La semana pasada el Gobierno Provincial publicó los sueldos de los funcionarios y sus respectivas declaraciones juradas patrimonial. Esta jactancia de hacer público el capital de los funcionarios provinciales fue una misiva del Gobernador, en la apertura de sesiones ordinarias. A prima facie, es plausible dicha política, máxime cuando convivimos en una sociedad democrática y republicana. Algunos de los preceptos básicos que le dan origen a la República, es la transparencia y la publicación de los actos políticos.

Una de las características propias de la información es la precisión, de nada sirve publicar un dato, si no es correcto, o está viciado, o es erróneo, o es falso, o tiene la voluntad de maliciosa de confundir. Así parece que, el Gobierno provincial se ufana de información pública que no tiene el principio de veracidad. En el caso de la nómina de sueldos de funcionarios, omitieron la columna de antigüedad, que justamente es exponencial sobre cálculo de sueldos básicos, representación y anticipos. Parece una burla al sentido común. El concepto de antigüedad, en la mayoría de los casos podría duplicar el sueldo que se publicó, omitirlo parece ser, un error inducido. Asimismo, faltaron la publicación de los sueldos de los funcionarios con mayores ingresos, que incluso se encuentran por encima del Gobernador. V.gr. presidente y directorio de ENERSA, presidente del EPRE y asesores, presidente de SIDECREER y directorio, presidente de IAPSER y directorio.

Por otra parte, también se encuentra en la página del Gobierno Provincial, las publicaciones de las declaraciones juradas de los funcionarios. Es dable aclarar que, en la mayoría de los casos, sus patrimonios no se condicen con la realidad. Es decir que, no tiene congruencia con la calidad de vida que presumen. En el caso de Ayelén Acosta, publicó un patrimonio neto de $ 186.617 (ciento ochenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos). Es fácil darse cuenta, que es falaz dicho patrimonio. De lo contrario, la ex Diputada Provincial y precandidata a la intendencia sería indigente. Una acotación que no es menor, es que no están publicados las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Pero hay algo aún peor, aquellos que lo hicieron – no en todos los casos - no cuantificaron sus bienes a valor de mercado, sino que lo hicieron a valor fiscal. Lo que indicaría un patrimonio subvaluado.

Siguiendo con esta lógica, Guillermo Bernaudo, Ministro de Desarrollo Económico, dio a conocer su patrimonio de un poco más de 21,9 millones de pesos. Cuesta creer que ese es solo su patrimonio, dado que los inmuebles están valuados por 5,5 millones y los automóviles por 12 millones de pesos. Es decir que, los bienes muebles superan en valor a los bienes inmuebles. Resulta inverosímil. Casi una paradoja.

En el caso de la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, indicó que tiene un patrimonio neto de $ 6,5 millones. También, resulta increíble dicho capital, máxime cuando tiene una larga trayectoria en el ámbito político, con un reciente cargo de ex diputada nacional.