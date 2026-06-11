Con el cien por ciento de las mesas escrutadas, el Tribunal Electoral de Entre Ríos publicó los resultados oficiales en la ciudad de General Ramírez de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias 2019, que se desarrollaron este domingo.

Allí en las internas del Peronismo la Lista Nº 2 Creer Entre Ríos que tiene como candidato Daniel Kramer junto a su compañera de fórmula Nanci Susana Jacob, obtuvo el 60,27%, superando a la Lista N° 106 que sacó el 20,95% de los votos, y la Lista N° 474 que logró el 9,77%.

Mientras que la Alianza Cambiemos solo contó con la Lista N° 502A teniendo como candidato al actual intendente Gustavo Vergara, que busca la reelección al frente del Municipio local, el cual obtuvo el 46.45% de los votos.