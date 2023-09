La sequía, recordó, desnudó “las falencias de un Estado angurriento que nos siguió saqueando aún en las peores situaciones y no tuvo respuesta alguna para los padecimientos” de los productores.

“Ese Estado extractivista no puede existir más. Ese Estado que sólo se dedica a recaudar sin un plan rector, que carece de políticas previsibles y confiables, es una máquina paralizante que no permite el desarrollo y por ende el crecimiento del empleo”, remarcó, y advirtió que “ese Estado obliga al desarraigo, no proyecta obras de conectividad rural, no mejora los caminos ni los servicios y frena inversiones del sector primario y agroindustrial”.

La Argentina, añadió el presidente de Farer, “está empobrecida y no soporta más nepotismo, ni contratos truchos, ni delincuentes en las calles, ni corruptos con privilegios judiciales”.

Y dio números: “El Congreso de la Nación tiene 16 mil empleados y nadie se hace cargo. Es una vergüenza, una sinrazón, un disparate obsceno que no tiene soluciones a la vista”.

Reconocimiento

Colombatto, en otro orden, expresó su reconocimiento a quienes durante la sequía “fueron aliados incansables e incondicionales de los productores en semejante trance: los Bomberos Voluntarios. La sequía transformó los campos en un polvorín y hasta allí fueron nuestros servidores públicos a combatir el fuego cada vez que hizo falta. Bomberos que arriesgan su vida a diario mientras peregrinan para ampliar sus derechos y recursos. Por eso, conscientes de esa realidad es que creo que debemos reconocer, destacar y aplaudir tan noble vocación de servicio”.

Participación

Sobre el cierre de su discurso, Colombatto volvió a reiterar una exhortación constante que ha hecho durante su mandato al frente de Farer. “La apatía y el desdén hacia la política sólo reforzará los privilegios y sostendrá este estado de cosas. Tenemos elementos de sobra para levantar este país. Para ello resulta impostergable redoblar el esfuerzo, mantener las convicciones, transmitir los valores y seguir trabajando. Y a ello, debemos adosarle mayor participación cívica. Vayamos y seamos parte de las instituciones, de los clubes, de las rurales y también de los partidos políticos. Vayamos y seamos protagonistas de los cambios profundos que esta bendita nación necesita y merece”.

Compromiso

Colombatto también agradeció a Jacinto Debali, el vicepresidente de Farer, “por haber tomado el compromiso de acompañarme en este enorme y hermoso desafío de gestión” al frente de la entidad, y expresó su alegría por la participación de “gente joven en las rurales” porque es “la semilla que dejamos. El germen de una confederada cada vez más fuerte y comprometida”.