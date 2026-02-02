Nogoyá.– El fallecimiento de Paola García, una madre de 39 años, ha generado conmoción en la comunidad tras conocerse los detalles de su atención médica previa al desenlace fatal ocurrido en la capital provincial. Nuevamente la atención del Hospital San Blas está en el ojo de la tormenta y es centro de críticas, más allá de haber transcurrido una semana de denuncias mediáticas hasta que finalmente llegó la denuncia formal en la justicia, por lo ocurrido con Paola García. Hoy, se debe hablar de relatos y versiones por parte de una familia que, ante el dolor, decidió visibilizar lo ocurrido “para que a nadie le vuelva a pasar”, argumentaron.

Familiares de Paola realizaron formalmente la denuncia ante la Unidad Fiscal en las últimas horas, lo que dio inicio a una investigación penal con medidas de alto alcance para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Ahora será el turno de las medidas probatorias inmediatas, entre ellas el secuestro de historias clínicas, fichas de ingreso por guardia, recetas emitidas por farmacias y estudios médicos de alta complejidad vinculados al diagnóstico por imágenes, tanto del hospital local como del Hospital San Martín de Paraná, donde Paola fue atendida.

Según pudo saber Paralelo32, no se descarta una exhumación del cuerpo para la realización de una autopsia, dependiendo el peso de las declaraciones que brinden los citados en próximos días.

Los familiares de Paola han expuesto lo sucedido ante los medios radiales y televisivos de la región, cuestionando el proceso de internación y diagnóstico recibido en el Hospital San Blas, el que estuvo marcado por reiteradas consultas y una desmejora progresiva que culminó en un traslado de emergencia y hasta puede definirse como tardío, si nos basamos en lo narrado por la familia.

De acuerdo a la cronología de los hechos, García acudió al Hospital San Blas en dos oportunidades, lunes y miércoles, manifestando un agudo dolor abdominal. En ambas ocasiones, tras recibir indicaciones de analgésicos comunes, fue enviada de regreso a su domicilio. No obstante, la persistencia y la intensidad del malestar obligaron a una tercera consulta el día jueves.

Fue en esa instancia donde la familia intervino ante el personal médico y de enfermería, solicitando de forma urgente e innegociable la internación ante la falta de respuestas y el visible deterioro físico de la mujer. Finalmente, quedó alojada en el nosocomio local bajo observación, aunque, según describieron sus familiares, los analgésicos aplicados no lograban mitigar un dolor que se volvía incontrolable.

El traslado y el desenlace

Durante la mañana del viernes, los profesionales médicos habrían evaluado inicialmente una intervención quirúrgica en Nogoyá. Sin embargo, se dispuso un cambio de planes y se resolvió su derivación de urgencia al Hospital San Martín de Paraná. Durante el trayecto, surgieron complicaciones técnicas en la unidad de traslado que debieron ser resueltas mediante consultas telefónicas para permitir el avance de la ambulancia.

Lamentablemente, tras arribar al Hospital San Martín, la mujer falleció. El acta de defunción consignó como causa de muerte una septicemia, cuadro vinculado a una infección generalizada.

La posición de la familia

Carlos Martínez, hermano de la fallecida, expresó públicamente que la familia se encuentra atravesando un estado de conmoción. Manifestó que el objetivo primordial de dar a conocer lo sucedido no es, por el momento, buscar un resarcimiento económico ni iniciar un litigio legal, sino exponer lo que consideran fue una falta de celeridad y diligencia en la atención primaria recibida en el hospital local.

Por su parte, Sara Llanes, cuñada de la víctima, recordó que durante la internación del jueves los profesionales realizaron diversas consultas sobre los antecedentes de la paciente, ante la dificultad de calmar los dolores persistentes. La familia subrayó que García era una mujer trabajadora y que su único deseo al difundir el caso, es que se optimicen los protocolos de atención para que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en la ciudad.

La palabra del director del hospital

El día martes por la mañana, el doctor Eduardo Elías, actual director del Hospital San Blas, convocó a una conferencia de prensa para dar la versión de los hechos desde el punto de vista médico y además confirmar el inicio de una investigación interna tras haber mantenido diálogo con la familia de Paola.

“El objetivo de este sumario es revisar minuciosamente la historia clínica, dialogar con los profesionales que intervinieron en cada etapa y determinar si los tiempos y procedimientos se ajustaron a los protocolos de urgencia”, explicó inicialmente Elías, aclarando que antes de la conferencia recibió a los familiares de Paola García y pudo dialogar de manera respetuosa, poniéndose a disposición para arribar a la verdad.

Elías calificó el hecho como una "pérdida irreparable" y remarcó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Según explicó el directivo, se busca transparentar cada paso de la atención médica para detectar posibles fallas en el sistema. El director remarcó que el primer paso de su gestión fue contactar a la familia de la joven, “les agradecí la oportunidad de hablar, porque hay que ponerse en el lugar de la gente. No es un momento bueno para ellos, es un momento de mucho dolor y, así y todo, accedieron a conversar conmigo. Esa era la prioridad antes de hablar con cualquier medio de comunicación, por respeto a ellos”, manifestó.

“Es un momento muy doloroso y lo digo como padre y como humano antes que como médico o director. He hablado con cada uno de los profesionales involucrados y la verdad es que están todos muy mal”, reveló, haciendo un especial pedido de respeto hacia el personal que intervino en el proceso de atención mientras se aguardan los resultados de la auditoría.

El funcionario insistió en que el objetivo de este proceso no es solo esclarecer lo sucedido, sino también “fortalecer el sistema sanitario” local. “Toda la sociedad quiere lo mejor para el hospital para que la respuesta sea la correcta. Estamos analizando cada paso dado desde el primer día”, aseguró.

"No buscamos tapar errores, sino fortalecer el sistema sanitario para que la respuesta sea la correcta", sostuvo el funcionario, quien además destacó que se están reforzando aspectos del triage, que es el método utilizado para establecer prioridades de atención en la guardia general.

El director confirmó que el Hospital San Martín informó una septicemia como causa del fallecimiento y que ello constaba en la documentación. “Concluimos que hubo una infección generalizada y lo dice el certificado de defunción”, indicó Elías. Además, señaló que explicó a la familia el significado y la gravedad del término médico, al considerar que “no tienen la obligación de saber lo que significa una palabra médica”.

El equipo médico confía en la justicia

Más allá de que es un hecho que aún no tiene ingreso en la justicia local, parte del equipo médico que intervino en la atención de Paola, hizo su descargo en redes sociales.

“Lamentable todo lo que uno tiene que leer, comentarios sin fundamento y cargados de desconocimiento, resentimiento y tantas otras cosas más. Hablan más de quién los hace, que de los acontecimientos en sí”, publicó una de las médicas del nosocomio, asegurando que ella tiene “la conciencia tranquila” y agradece a las personas que están a su lado “que realmente se preocupan por mí, me quieren y apoyan”. Finalmente, expresó su confianza en un eventual proceso judicial: “Todo cae por su propio peso y aún confío en la justicia”.

Es decir que hasta el momento, toda la serie de sucesos está basada en expresiones personales y el único documento oficial es el inicio de la investigación interna ante la repercusión del caso.

La declaración de un abogado

El abogado Walter Martínez comenzó a participar en la ronda mediática sobre el caso de Paola García. Lo hace representando a la médica Desiree Nahir Márquez que atendió a Paola en la jornada del jueves.

“Los médicos hablan a través de la historia clínica de las prescripciones y órdenes médicas que están dentro de la historia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cúmulo de documentos que son públicos, dan plena fe hasta que se pruebe y se demuestre que son falsas algunas declaraciones”, explicó Martínez en Fm Zurich, confirmando que la doctora Márquez solo estuvo con la paciente en la jornada del jueves, no en reiteradas ocasiones como se ha manifestado.

“En el primer momento pido no acusar directamente a una persona que estuvo en un tercer día. El día jueves recién la ve la doctora Márquez, mostrando el error en las declaraciones de los familiares porque la médica no está los días miércoles en Nogoyá”, aseveró el abogado, fundamentando su versión en la rutina horaria que tiene la profesional médica, que incluye las localidades de Hernández y un Centro de Salud del departamento Diamante.

“En general fueron nueve médicos los que atendieron a Paola García. Hay que esperar, porque imputar a un médico por el solo hecho de imputar es una barbaridad y en este caso en particular, me parece que la responsabilidad se va a diluir un poco. Yo dije hace unas horas que hay que investigar un hecho particular, que, si esta chica, surge que tuvo vacunas del Covid, hay que empezar a trabajar en eso, realizar un examen de vísceras, qué tipo de metal pesado contiene. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo a pesar de que nadie quiere reconocerlo, muertes que no tienen sentido, cáncer en chicos de 10 a 14 años, cáncer de mama. Los propios familiares o el fiscal, deberían haber pedido reservar el cuerpo para realizar los estudios reactivos”, expresó el abogado.