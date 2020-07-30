El líder de Los Pericos, Juanchi Baleirón, aceptó que “no se puede comparar” un concierto en vivo con un streaming, por lo que prefirió definir a esta nueva modalidad como “una transmisión”.

El guitarrista y cantante alude en el caso particular de Los Pericos a la transmisión del próximo sábado a las 22 del espectáculo en vivo “Pericos New Friends”, que emitirá desde La Trastienda, que contará con cámaras 360 y servirá como lanzamiento del primer Cosquín Rock por streaming, que será el 8 y 9 de agosto.

“Es como cuando tocas en un programa de televisión o radio. Es como un balance entre grabar un disco y hacer un show en vivo. Al tocar en vivo la gente te potencia, te desinhibe. Hay una retroalimentación. Esto es otra cosa. Se puede dar un buen show digno de una transmisión, pero no de un concierto en vivo. No se puede comparar”, dijo Baleirón a Télam.

Aunque dejó entrever su obvia preferencia por los shows en vivo, el músico remarcó que esta posibilidad de tocar en un escenario junto a toda la banda para las cámaras “es lo mejor que hay en esta realidad” y aseguró que Los Pericos “va de cabeza, con todas las ganas” a encarar sus próximas presentaciones.

En el show del próximo sábado, que podrá verse de manera gratuita por la página oficial del festival, Los Pericos contarán con Juliana Gattas, Lula Bertoldi, Mateo Sujatovich, Santiago Motorizado; Tito Fuentes, de Molotov; Germán Daffunchio; el grupo boliviano Matamba y la murga Agarrate Catalina, como invitados.

“Será una especie de lanzamiento del Cosquín Rock, con el escenario montado en el campo de La Trastienda, para que las cámaras tengan otra disposición. Decidimos invitar a amigos con los que hasta ahora no habíamos interactuado en un escenario. Gente con la que nos conocemos de tantos años en la música o que nos escuchaba de chicos, como nos contó Mateo Sujatovich”, expresó Juanchi.

Y añadió: “Básicamente se trata de arrancar esta etapa intermedia. Yo contradigo cuando hablan de ‘nueva normalidad’. Le podemos decir ‘nueva cotidianidad’, pero normalidad será cuando todo esto haya pasado”.

Algunos de los invitados dirán presente de manera virtual y otros lo harán en vivo, para lo cual, ante la necesidad de cumplir con los protocolos de personas permitidas en un mismo ambiente, la sección de vientos de la banda tocará en esos casos desde otros espacios del recinto.

En cuanto al repertorio, el músico aclaró que, para la actuación del 8 de agosto en el marco formal del Cosquín Rock, el grupo planea abordar un listado de canciones ‘más festivaleras’, en relación al “Pericos New Friends”.

Los Pericos llevan 33 años de labor ininterrumpida y sin carreras paralelas solistas de sus integrantes, y esta cuarentena los encontró cumpliendo con este aislamiento en conjunto, a raíz de una gira realizada en los días previos.