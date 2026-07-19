Según el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante mayo se registraron 759,9 millones de transferencias inmediatas en pesos, un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Dentro de ese total, los pagos con transferencias interoperables alcanzaron 103,7 millones de operaciones, de las cuales 102,5 millones fueron realizadas mediante códigos QR, lo que representa el 98,8% de ese segmento.

Un cambio en los hábitos de pago

El crecimiento refleja la fuerte expansión de los medios de pago digitales en la vida cotidiana de los argentinos. Comprar en un comercio escaneando un código QR, enviar dinero desde una billetera virtual o realizar una compra por internet son acciones que hoy forman parte de la rutina de millones de personas.

En paralelo, el Global Payments Report 2026, elaborado por Worldpay, señala que las billeteras digitales continúan ganando terreno. Durante 2025 representaron el 33% del valor de las compras realizadas en comercios físicos y el 39% de las operaciones de comercio electrónico en Argentina.

La tecnología que sostiene millones de operaciones

Detrás de cada pago digital existe una infraestructura tecnológica que funciona de manera permanente para garantizar que las transacciones se realicen en pocos segundos y con altos niveles de seguridad.

Cuando un usuario paga mediante un código QR, intervienen bancos, billeteras virtuales, procesadores de pago y plataformas tecnológicas que validan la disponibilidad de fondos, autorizan la operación y procesan la transferencia prácticamente en tiempo real.

Además, sistemas de monitoreo analizan continuamente el comportamiento de las operaciones para detectar posibles fraudes, prevenir incidentes y asegurar la continuidad del servicio.

Los desafíos del sistema

Desde la empresa tecnológica TIVIT señalaron que el crecimiento de los pagos digitales obliga a fortalecer permanentemente la infraestructura que sostiene este ecosistema.

El responsable de Desarrollo de Negocios Digitales de la compañía, Jenner José Fuentes Espinoza, explicó que los usuarios esperan que las operaciones se concreten en segundos y estén disponibles en cualquier momento del día.

En ese contexto, indicó que las organizaciones deben operar plataformas con alta disponibilidad, capacidad para absorber picos de demanda y mecanismos que permitan garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas.

Entre los principales desafíos aparecen la escalabilidad de los sistemas, el monitoreo en tiempo real, la resiliencia operativa frente a incidentes y la integración entre bancos, fintech, comercios y proveedores tecnológicos.

Una economía cada vez más digital

Los datos del Banco Central muestran que la inmediatez se convirtió en una característica indispensable del sistema financiero actual. A medida que crecen las transferencias instantáneas y los pagos mediante QR, también aumenta la necesidad de contar con plataformas tecnológicas capaces de procesar millones de operaciones de forma simultánea, segura y sin interrupciones.

La expansión de estos medios de pago confirma el avance de la digitalización de la economía argentina y el cambio de hábitos de los consumidores, que incorporan cada vez más las billeteras virtuales y las transferencias inmediatas como herramientas habituales para realizar sus compras y operaciones diarias.