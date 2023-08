El espacio encabezado por quien fue precandidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, no alcanzó el 25% de los votos de la interna y no conformó minoría.



Esto significa que no llevará candidatos en las listas para las elecciones generales de octubre, para acompañar a Rogelio Frigerio. Sin embargo, se llevó el triunfo en algunos municipios, departamentos, juntas de gobierno y comunas de la provincia.



Estos son los espacios en los que se postularán quienes integraron Juntos Por Entre Ríos:

3 Senadores

-Federación: Rubén Dal Molin



-Feliciano: Ivonne Jaurena



-Federal: Isidro Goetz

15 Municipios

-María Luisa: Luis Pablo Schonfeld



-Crespo: Marcelo Cerutti



-Hernandarias: Maldonado, Juan



-Tabossi: Mauricio Leiss



-San Gustavo: Ezequiel Iriberry



-Aldea Brasilera: Franco Dome Torres



-Valle María: Sofia Unrein



-Ramírez: Flavia Pamberger



-Maciá: Román Troncoso



-1° De Mayo: Silvia Bertolyotti



-Federal: Alicia Oviedo



-Feliciano: Nelson Vega



-Chajarí: Marcelo Borghesan



-San Jaime: Miriam Díaz



-Villa Del Rosario: Carlos Gromenida



· 29 Juntas y Comunas



-Tezanos Pinto: Lorena Ardaist



-Gob. Etchevhere: Rosana Alvarado



-Colonia Celina: Luis Rodaro



-Colonia Cerrrito: Sandro Hernandez



-Tacuara Ombú: Enrique Barolin



-Yeso Oeste-Picada Berón: Jose Alberto Crudeli



-Aldea Salto: Rosa Marron



-Costa Grande: Jose Maria Trossero



-Isletas: Lucas Eichmann



-Hinojal: Norma Spessotti Fontana



-Montoya: Hugo Raul Balbi



-Parera Y Britos: Osvaldo Callero



-Médanos: Mauricio Migueles



-Estación Yeruá: Alejandro Marty



-San Justo: Ricardo Gaiga



-Banderas: Patricia Encina



-Diego López-Colonia San Lorenzo: Miriam Borgeto



-Loma Limpia: Silvio Paniagua



-Nueva Vizcaya: Marcela Waigant



-Chañar: Haroldo Sibulich



-Santa Lucía: Juan Jose Rosatto



-San Anselmo: Yolanda Santoni



-Chañar: Jorge Giraldi



-La Esmeralda-Colonia Oficial 18: Nelson Marmol



-La Verbena-La Hierra: Alejandro Espindola



-Atencio: Pedro Zarate



-San Victor: Nilda Ojeda



-San Pedro-La Florida: Victor Croattini



-Santa María Y Las Margaritas: Mariano Scatularo.