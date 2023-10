Victoria.- Y sí, claro, tras las Paso, los esfuerzos posteriores de algunos candidatos para sostener el resultado y de otros por revertirlo, y las especulaciones, ha llegado la hora de la verdad. Las elecciones de mañana domingo tienen un condimento especial porque además de los candidatos locales y provinciales debemos votar para presidente de la república, una campaña que exhiben altos niveles de virulencia. Con matices la disputa entre los candidatos a gobernador e intendentes se dio en forma racional en Entre Ríos, a diferencia de las duras disputas de los aspirantes a la primera magistratura del país.

Si bien no todos los que adhirieron a un frente o partido lo harán mañana, según el reconocido encuestador entrerriano José María Torres, el 80% de los que votaron a un espacio político en las PASO lo vuelve a hacer en una general. Por otra parte, después de la disputa interna se produjeron movimientos y gestos que marcan un perfil de cada contrincante.

Más para Entre Ríos logró juntar a todos los que disputaron espacios en la interna, se han sumado a los actos (Carla Almada /Darío Garcilazo/Ceferino Tejeira) y según datos recabados por Paralelo 32, están trabajando por la propuesta que postula a Isa Castagnino y Adam Bahl en principio, con un claro protagonismo de la máxima referente del peronismo local y vicegobernadora Laura Stratta, ahora candidata a diputada.

En Juntos por Entre Ríos no ocurrió lo mismo y, pasada la instancia interna, el sector que tenía como referente a Pedro Galimberti y que postulaba a Sergio Navoni como intendente, no se sumó a la campaña. En política los gestos cuentan y las últimas visitas a Victoria del candidato a gobernador Rogelio Frigerio no tuvieron el acompañamiento del sector disidente interno.

Por frente o partido, los finales de las PASO dieron estos resultados:

Más para Entre Ríos 8.196 de los cuales más de 5 mil votos obtuvo Isa Castagnino.

Juntos por Entre Ríos 4.660 siendo la más votada Ana Schuth con 2.700 sufragios.

Progreso Cívico y Social 5.000, que no pasó por la interna y lleva como postulante al municipio al senador (Cambiemos) Gastón Bagnat, que además no pega con ningún candidato provincial.

La Libertad Avanza 2.049 sufragios, el partido de Milei que postula a Eduardo Albornoz.

En blanco y ausentes

En las PASO hubo 2.029 votos en blanco para intendente y 2.658 para concejales.

A esto se le suman los nulos, que para las categorías a Presidente Municipal fueron de 377 y 385 para concejales.

Según la planilla del escrutinio del domingo 13, sobre un total de electores en Victoria es de 30.279 de los cuales 2.922 sufragan en establecimientos de la zona rural. En consecuencia, a nivel local el total de votantes habilitados son 27.357 personas.

Entre los votos nulos, en blanco y recurridos en total depositaron el sobre en el interior de las urnas 22.307 ciudadanos.

Si desglosamos que el padrón cuenta con 27.357 electores y solo fueron a votar 22.307 (73,67%), indica que 5.050 (26,33%) personas que figuraban en el padrón en Victoria ciudad, no concurrieron a las urnas.

Tomando los totales entre los votos en blanco (2.029) y los que no fueron a sufragar (5.050), se llega a 7.079 electores que representan el 25 % de empadronados que no concurrieron a las urnas o lo hicieron en blanco.

Padrón

En nuestra localidad están en condiciones de emitir su voto en total 30.279 electores en ciudad y 2.922 en la zona rural. A continuación cantidad por circuito y distritos del departamento.

-Ciudad

Circuito Este 16.100

Circuito Oeste 13.840

-Total 29.940

-Departamento

Corrales (Circuito 100) 64

Antelo (Circuito101) 243

Pajonal (Circuito 102) 253

Chilcas (Circuito 103) 116

Islas (Circuito 104) 141

Hinonal (Circuito 109) 28

R. de Nogoyá (Circuito 105) 1.002

R. Doll (Cicuito 106) 796

Laguna del Pescado (C. 107) 207

Quebrachito (Circuito 108) 14

Montoya (Circuito 110) 58

-Total 2.922

Total de electores (ciudad y campaña): 32.991

Candidatos

Son 4 las listas que competirán a nivel local, 3 incluyen intendente, concejales y senador y en una lista solamente las dos primeras categorías.

Juntos por Entre Ríos

Juntos por Entre Ríos (Lista 502) intendente/ vice: Ana Schuth/ Franco Brassesco

Concejales: Betina Zabala, Raúl Ocampo, Sandra Correa, Gustavo Brassesco, Camila García y Nicolas Navoni

Candidato a senador titular/suplente: Domingo Maiocco / Paula Vicari

Más para Entre Ríos

Más para Entre Ríos (Lista 501) a intendente y vice: Isa Castagnino / Andrés Marchese

Concejales: Cesar Etchart, Lucina Menescardi, Edgardo Zalazar, Silvia Afranchino, Marcó Ignacio, Mariela Minaglia.

Candidato a senador/ vice: Víctor Sanzberro y Ma. Alcira Liprandi

Progreso Cívico y Social

Progreso Cívico y Social (Lista 600): intendente titular/suplente: Gastón Bagnat/Fernando Sanzberro.

Concejales: Gerardo Bruselario, Luciana Zorzábal, Alejandro Rees, Ma. Del Huerto Andres, Augusto Robledo, Ariadna Albornoz

No lleva candidatos a cargos provinciales

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza (Lista N°1) lleva como candidato a intendente titular/suplente: Eduardo Albornoz/Sandra Caferratta

Concejales titulares: Ignacio J Sobrero, María Julieta Rovira, José Pittaluga, Malvina García, Facundo Segovia y Jaqueline Prietto.

Senador titular y suplente: Jorge Segovia / Ma. Dina Weinmeister