Sociedad
Los jóvenes egresan del secundario ¿y después?
“La Secretaría va a la escuela” es un programa de la Secretaría de Trabajo • El titular de la cartera, Mariano Camoirano, estuvo en Victoria por este tema • En otro orden respaldó el proyecto oficial de reforma laboral • Aseguró que la digitalización del Estado no contempla retiros voluntarios.
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